新华网 2026-06-29 10:48:36

委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯28日表示，委内瑞拉地震死亡人数已升至1450人，倒塌或受损的建筑物数量达774栋。

豪尔赫·罗德里格斯当天通过委国家电视台发表讲话说，当前抵达委内瑞拉的国际救援力量和资源包括2624名救援人员、137只搜救犬，49辆救援车辆以及84.4吨设备和药品等。他对国际社会提供的援助表示感谢。

来 源：新华网

原标题： 委内瑞拉地震死亡人数升至1450人

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