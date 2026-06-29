委内瑞拉地震死亡人数升至1450人
新华网 2026-06-29 10:48:36
委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯28日表示，委内瑞拉地震死亡人数已升至1450人，倒塌或受损的建筑物数量达774栋。
豪尔赫·罗德里格斯当天通过委国家电视台发表讲话说，当前抵达委内瑞拉的国际救援力量和资源包括2624名救援人员、137只搜救犬，49辆救援车辆以及84.4吨设备和药品等。他对国际社会提供的援助表示感谢。
来 源：新华网
原标题： 委内瑞拉地震死亡人数升至1450人
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州飞乌鲁木齐！海航宽体大飞机7月1日上线社会06-28
-
火了！泰顺这家企业订单排至三季度县市新闻06-28
-
温医大非遗陈氏手砭传承实训中心揭牌社会06-28
-
瓯海农业专家上门“把脉问诊” 助力瓯柑提质增产县市新闻06-28
-
文成县西北部12万群众告别季节性缺水社会06-28
-
温州“流彩万花筒”让新居民子女找到归属感社会06-28
-
技能比武显身手 洞头20名外卖骑手比拼“文明配送”社会06-28
-
2026浙BA温州市预选赛瓯海29日迎首战社会06-28
-
一颗高山梅的“七十二变”！楠溪江杨梅市集开市社会06-28
-
刀尖上的非遗！食品雕刻讲座走进温图老年馆社会06-28