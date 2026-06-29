体操亚锦赛中国队单日斩获两金
新华网 2026-06-29 10:48:36
第13届亚洲体操锦标赛、第19届亚洲青年体操锦标赛女子单项决赛28日在贵州省遵义市奥体中心收官。中国队张清颖夺得成年组平衡木冠军，张怡涵荣获成年组自由体操冠军，陈紫嫣勇夺青年组平衡木冠军。
6月28日，张清颖在女子平衡木决赛中。新华社记者 陶亮 摄
当日进行了平衡木和自由体操两个单项的决赛。在亚锦赛中，张清颖以15.266分夺得平衡木金牌，柯沁沁以15.100分夺得银牌，韩国队黄瑞贤以14.733分获得铜牌。自由体操金牌由中国队张怡涵以14.066分斩获，日本队杉原爱子以13.900分获得银牌，中国队张清颖以13.366分收获铜牌。
在亚青赛中，中国队陈紫嫣以14.600分收获平衡木金牌，钟圻以13.666分收获银牌，日本队中岛叶梦以13.600分获得铜牌。日本队藤后七海及小川莉昊同获13.466分，并列获得自由体操金牌，铜牌由中国队钟圻以13.066分收入囊中。
张清颖赛后表示：“这次全队所有人发挥都很好，年轻队员进步也特别明显。我对自己身体的控制、心态调节，对比去年的水平提升很大，队员之间彼此配合默契，队内氛围特别融洽，这次比赛打得非常开心。接下来我会认真踏实训练，保持稳定的竞技状态，争取更多突破。”
来 源：新华网
原标题： 体操亚锦赛中国队单日斩获两金
记者 周宣妮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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