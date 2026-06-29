聚焦群众关切系统施治 瓯海区委书记刘云峰督查城市防涝工作

瓯海发布 2026-06-29 10:58:02

6月27日，瓯海区委书记刘云峰带队深入辖区重点易涝点位，实地督查城市防汛排涝工作，强调要坚持系统治理、标本兼治，因地制宜细化防控举措，切实提升防洪排涝能力，以扎实治理成效回应群众关切。

正值汛期关键期，极端强对流、强降水天气多发频发易引发城市内涝及次生灾害，直接关系群众生命财产安全和生产生活秩序。6月27日，瓯海区委书记刘云峰带队深入辖区重点易涝点位，实地督查城市防汛排涝工作，强调要坚持系统治理、标本兼治，因地制宜细化防控举措，切实提升防洪排涝能力，以扎实治理成效回应群众关切。瓯海区委常委、副区长吴雪梅参加督查。

当天下午，刘云峰一行先后来到瞿溪、潘桥、娄桥街道等，聚焦居民区、校园、商圈等人员密集、积水高发区域，重点排查城市排水防涝薄弱环节。“暴雨时积水有多深？”“排水速度如何？”“近几年内涝问题有无改善？”在瞿溪华侨中学周边，刘云峰倾听群众诉求，详细询问雨天积水、排水运维、隐患处置等相关情况，并联合市排水公司、瓯海区农业农村局、瓯海区综合行政执法局等相关部门负责人，对照排水管网规划布局，结合地形地貌、汇水特点，沿崇文路、宁屿路、信达路实地踏勘，系统分析内涝成因，共同研讨科学可行的整治提升方案。

刘云峰指出，要坚持源头治理、科学施策，优化区域排水导流体系，通过完善截排疏导设施、优化排水路径，有效提升雨水汇流疏导效率，缓解低洼区域积水压力。要结合辖区水文、地形等基础资料，系统谋划，靶向补齐辖区防涝短板，切实改善群众居住出行环境。

来到潘桥街道林桥头，娄桥街道大西洋银泰城、秀屿家园等地，刘云峰一行实地查看排水走向、管网运行、积水处置等情况，逐点分析积水症结、研判风险隐患，现场部署针对性整改提升工作。

刘云峰强调，要立足当前防汛防涝需求，加快开展排水管网、沟渠等设施清淤疏通、隐患排查整治，畅通城市排水“微循环”。要严格落实应急处置预案，快速高效处置突发积水险情，坚决防范各类次生灾害，牢牢守住汛期安全底线。要着眼城市长远发展，系统推进防汛防涝基础设施提质升级，科学优化全域排水布局，健全隐患排查、动态整治、长效管护机制，持续提升城市防汛防涝科学化、精细化治理水平。各相关部门、属地街道要强化协同联动、压实工作责任，密切监测雨情水情变化，细化防控举措、补齐工作短板，以务实举措办好防汛惠民实事，全力保障城市安全平稳运行、群众安居乐业。

来 源：瓯海发布

原标题： 聚焦群众关切系统施治 刘云峰督查城市防涝工作

记者：黄冰娥 张佐杲

本文转自：温州新闻网 66wz.com