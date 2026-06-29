中国天气网 2026-06-29 10:48:37

今天（6月29日）起，南方新一轮强降雨来袭，长江中下游一带以及贵州、广西、云南等地需警惕暴雨致灾，同时东北、华北一带仍将维持多雨格局。受强降雨影响，长江中下游等地最高气温大多不足30℃，而华南、华北南部、黄淮和新疆等地高温天气发展增多。

南方新一轮强降雨过程上线 贵州广西等地需警惕暴雨致灾

昨天，我国降水主要出现在西南、华南和东北、华北等地。监测显示，昨日8时至今日6时，四川南部、云南、贵州西南部、广西西部和东南部、广东、海南岛东部、江西南部、福建南部等地部分地区出现暴雨或大暴雨，广西百色局地特大暴雨；华北、东北地区中部和西南部、内蒙古东部、山东中西部等地部分地区出现大到暴雨，山东西北部等地大暴雨。

今天起，南方新一轮强降雨过程登场，随着副热带高压西伸北抬、暖湿气流北上，主雨带东段将北抬至长江中下游一带，主雨带西段仍维持在贵州南部、广西北部和西部、云南等地。与此同时，东北、华北等地依然维持多雨格局。

中央气象台预计，今天，江南东北部和西南部、西南地区南部、华南北部和西部、华北东部和南部、黄淮东部、东北地区中部、西藏东南部等地部分地区有中到大雨，其中，安徽南部、江西东北部、浙江西部、贵州西南部、云南东南部、广西西北部和南部沿海、西藏东南部、山东西北部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

明天，华北东部和南部、黄淮东部、江淮西部、江汉东部、江南北部和西部、西南地区南部、华南西部等地部分地区有中到大雨，其中，安徽南部、湖北东南部、湖南东北部和西南部、江西北部、浙江西部、贵州东南部、云南南部、广西北部和南部沿海等地部分地区有暴雨或大暴雨。

后天，江淮西部、江汉东部、江南北部和西部、西南地区南部、华南西部等地部分地区有中到大雨，其中，安徽南部、江苏南部、上海西部、湖北东南部、江西北部、浙江北部、云南西南部、广西西南部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

此次南方降雨过程持续时间长、累计雨量大，强降雨落区与6月18至25日这轮降雨过程高度重叠，暴雨致灾性强，尤其贵州、广西等地前期累计雨量大，土壤含水量饱和，公众需谨慎前往山区、河道、地势低洼等区域活动，警惕山洪、地质灾害、城乡积涝、农田渍涝等次生灾害。

北方多地高温连连 华南地区闷热感加剧

未来几天，我国气温总体呈现南北热、中间凉爽的格局。其中，新疆至华北南部、黄淮一带35℃及以上的高温天气将发展增多，新疆吐鲁番7月3日或现49℃的酷热天气，郑州7月初将有连续高温，随着空气湿度增加，体感会较为闷热。

在南方，长江中下游一带受强降雨影响，本周最高气温大多不足30℃，体感总体凉爽。而华南地区则闷热难耐，今天起随着副热带高压北抬，高温天气将再度发展增多，不少地方最低气温也会维持在27℃左右，加上较高湿度，体感温度可能逼近40℃，公众需注意防暑。

来 源：中国天气网

原标题： 南方新一轮强降雨过程登场 北方多地高温天气发展增多

本文转自：温州新闻网 66wz.com