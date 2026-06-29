龙湾区委书记夏禹桨督查环境整治提升工作

龙湾发布 2026-06-29 10:58:02

6月27日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入一线，督查环境整治提升工作。

6月27日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入一线，督查环境整治提升工作。他强调，要聚焦群众关切和发展需求，紧盯环境整治薄弱点位、关键环节，靶向补齐短板弱项，精细推进全域环境提质升级，让城市面貌既有“颜值”更有“品质”。

夏禹桨先后前往蒲州、状元街道两处废品回收经营点，细致查看物料分类堆放、环境卫生保洁及安全隐患排查等情况，详细询问点位占地规模、经营现状及前期整治推进情况。针对督查中发现的管理漏洞和整治短板，他指出，废品回收点位是城市环境治理的薄弱环节，属地街道与相关职能部门要坚持问题导向，对全域回收站点进行全面排查摸底，严格规范回收站点经营秩序，坚决整治脏乱差现象；要立足长效治理，科学制定管理方案，进一步优化布点规划、细化管控举措，从源头遏制环境问题反弹；要加强跟踪督办，压紧压实各方责任，确保整治行动落到实处、见到实效。

高速出入口作为城市对外展示形象的重要窗口，是环境整治提升的重点区域。督查中，夏禹桨来到金丽温高速瑶溪出入口，实地察看出入口沿线农田管护、闲置地块改造等整体环境，认真检视环境整治进度，现场梳理现存短板与提升空间。他强调，高速出入口的环境品质直接关乎区域整体形象。各相关单位要树立精细化治理理念，聚焦高速出入口风貌提升，在农田规范管护、闲置地块盘活、山坡生态治理、道路环境提质等方面创新治理思路，优化提升举措，做精做细门户环境文章。同时要抓好常态化管理，持续巩固整治成果，全力将城市门户打造成展示温州湾、龙湾形象的靓丽名片，让“第一眼”成为“加分项”。

在文昌路沿线，夏禹桨走进周边背街小巷，重点检查绿化日常养护、周边市场管理、基础设施运维及整体市容风貌，详细了解片区环境整治提升计划，不时驻足与基层干部交流整改重点。他强调，城市环境提升是一项系统性工程，既要做好主干道整洁靓丽的“面子”工程，更要抓实背街小巷干净宜居的“里子”工程。要紧扣“云软件谷”重点产业板块，把环境改善与产业配套、居民需求统筹起来考虑，一体推进街巷清扫保洁、人行步道修复、市场规范管理、基础设施补漏、细节品质打磨等各项工作，切实做到以整治促提升、以环境聚人气，真正让老百姓和企业感受到城市面貌实实在在的变化。

龙湾区领导项华琛参加相关督查。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨督查环境整治提升工作

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com