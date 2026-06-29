瑞安市委书记李剑锋调研湖岭镇产业高质量发展及重大水利项目工作

瑞安发布 2026-06-29 10:55:17

6月28日，瑞安市委书记李剑锋率队赴湖岭镇，专题调研当地产业高质量发展情况，实地督导重大水利项目建设、古村落保护开发等重点工作。

6月28日，瑞安市委书记李剑锋率队赴湖岭镇，专题调研当地产业高质量发展情况，实地督导重大水利项目建设、古村落保护开发等重点工作。他强调，要立足本地资源禀赋，坚持产业提质、安全提标、文化提效协同发力，全方位夯实发展根基、激活乡村振兴动能，全力推动区域高质量发展，为瑞安争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵提供坚实支撑。

在湖岭镇农副产品加工产业园，李剑锋详细听取园区规划建设、企业入驻运营、特色产业培育等情况汇报，深入了解当地农副产品产业发展现状与未来布局。据悉，该产业园总规划面积约190亩、总投资约20亿元，全面投用后预计年总产值15亿元，可带动周边千名群众就业。目前，项目一期115亩区块已全面投用，入驻绿洲食品、厨工酿造等4家企业，二期工程预计年底竣工。李剑锋指出，特色产业是推动区域协调发展、助力共同富裕的重要抓手，要立足本地生态与农业资源优势，深耕“土特产”特色产业，坚持系统发展思维，以科技创新赋能现代农业升级，提升农产品市场竞争力，通过产业集群发展壮大特色优势，持续夯实区域产业根基。

在湖岭镇六科水库项目现场，李剑锋实地察看项目建设进展情况，详细询问项目推进难点、要素保障及后续推进计划。作为省级重点水利项目，六科水库以防洪、供水为主要功能，兼顾灌溉、水生态改善等作用，水库总库容2207万立方米，建成后结合金潮港流域防洪治理工程，可将沿岸村镇防洪标准提升至20年一遇，大幅提升区域水安全保障能力。李剑锋指出，六科水库工程事关民生保障、生态安全和长远发展，对赋能地方高质量发展具有重要意义。各相关单位要高度重视、协同发力，严把工程质量、安全、进度关口，全力保障工程早日竣工投用、发挥综合效益。

在湖岭镇黄林村，李剑锋实地察看古村落风貌、文旅开发工作等情况。黄林村历史底蕴深厚，留存68幢289间晚清古建筑，是浙江省3A级景区村庄，被列入中国传统村落保护名录。李剑锋强调，古村落是珍贵的历史文化载体，要坚守“保护优先、合理利用、活态传承”原则，扎实做好古建筑保护修缮，完整保留古村落原始风貌与肌理文脉。要深度挖掘村落生态、文化资源，科学布局文旅业态、完善配套设施，推动古村落保护与乡村旅游、乡村振兴深度融合，盘活文旅资源，将生态文化优势转化为高质量发展动能。

瑞安市领导池万松参加调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调研湖岭镇产业高质量发展及重大水利项目工作

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com