温州日报 2026-07-02 09:13:48

昨天起，浙江省新版工商业分时电价政策正式实施。新能源车主迎来实实在在的“福利包”：公共充电桩午间低谷电价大幅拉长至每日10:30—14:00，节假日更有深谷“地板价”；更值得关注的是，依托V2G（Vehicle-to-Grid，车辆到电网）双向充放电技术，车主可在午间低价储电、傍晚高价回售电网，让爱车变身“移动充电宝”直接赚钱。

温州网讯 昨天起，浙江省新版工商业分时电价政策正式实施。新能源车主迎来实实在在的“福利包”：公共充电桩午间低谷电价大幅拉长至每日10:30—14:00，节假日更有深谷“地板价”；更值得关注的是，依托V2G（Vehicle-to-Grid，车辆到电网）双向充放电技术，车主可在午间低价储电、傍晚高价回售电网，让爱车变身“移动充电宝”直接赚钱。此次改革在优化工商业用电结构的同时，也为普通群众日常出行“减负”打开新空间。

本次改革直击浙江电网典型的“鸭子曲线”负荷痛点。当前省内光伏装机规模持续扩容，午间光伏发电充沛，富余绿电充足；但傍晚光伏出力归零，叠加市民下班回家、集中充电、居家用电同步释放，电网负荷急剧攀升，形成白天电力富余、晚间供电承压的供需错配局面。

新政重构工商业五级电价体系，划分尖峰、高峰、平段、低谷、深谷，电价比价调整为2.05:1.85:1:0.4:0.2，充分发挥价格杠杆调节作用。原每日8时至11时的高峰时段取消，日间多数时段改按平价计费；全新划定16时至23时为高峰时段，其中夏冬季18时至22时设为尖峰电价最高档。

面向经营性充电站，新政推出专属惠民措施：每日10:30至14:00全部执行低谷电价，契合光伏出力高峰；节假日额外增设6小时深谷电价，多重低价时段切实降低车主补电成本。

结合新政时段，新能源车主可规划最优充电方案：日常补电优先选择10:30—14:00午间低谷，充分消纳平价绿电；尽量避开18:00—23:00的尖、高峰高价时段；凌晨低谷同样适合充电。节假日长途出行，还可利用专属深谷电价，缓解集中充电带来的高额花费。

依托V2G车网互动技术，新政还为车主打造降本增收新渠道。车主可在午间低谷低价储电，傍晚尖峰高价时将车辆余电回售电网，赚取峰谷差价。新能源车既是代步工具，也是可灵活调度的移动储能设备，持续压缩养车总成本。

新政同时对各类工商业用户提出精细化用电管理新要求。大工业企业全年执行分时电价，全天候连续生产企业将面临下午至晚间连续7小时的高峰电价压力。但新政延长午间低谷、增设深谷档位后，企业只要合理转移生产负荷，电费节约空间十分可观。

以年用电量10亿千瓦时的钢铁企业为例，若将10%高峰用电转移至低谷时段，每年可节省电费超2000万元，这笔资金可用于配套建设储能设施或开展节能技改。同时，新政提供长达17小时的平谷组合时段，企业可错峰组织生产，减少设备频繁启停，优化夜间人力排班，综合运营成本有望进一步下降。

一般工商业用户则拥有自主选择权，可自愿申请启用分时电价，选定后一年内不作变更，适配不同行业经营节奏。零售、餐饮、酒店等业态经营高峰集中在傍晚夜间，与电价高峰时段重合，选择不执行分时电价更为划算；仓储物流、数据中心等负荷稳定、可调空间大的行业，则能充分享受低谷电价红利。新政落地后，各类市场经营主体可结合自身特点自主选择，形成差异化用电格局。

国网温州供电公司相关负责人介绍，浙江分时电价还建立了动态调整机制。未来将结合季节更替、电力供需走势、极端天气等实际情况，动态优化电价时段与价差比例，兼顾群众充电便利与各类企业生产经营需求，全力保障电网安全平稳运行。

来 源：温州日报

原标题： 浙江新版工商业分时电价实施 爱车可以变成“移动充电宝”赚差价

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com