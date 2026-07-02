温州日报 2026-07-02 09:13:00

连日高温“烘烤”之下，温州水果市场也迎来一波火热行情。记者日前走访市区水果批发交易市场和多家水果门店发现，今夏两大“顶流”果品——西瓜与榴莲销量大幅增长，价格却双双走低：西瓜大步迈入“一元时代”，榴莲更是跌至“十元档”，市民的“果篮子”拎得格外轻松。

温州网讯 连日高温“烘烤”之下，温州水果市场也迎来一波火热行情。记者日前走访市区水果批发交易市场和多家水果门店发现，今夏两大“顶流”果品——西瓜与榴莲销量大幅增长，价格却双双走低：西瓜大步迈入“一元时代”，榴莲更是跌至“十元档”，市民的“果篮子”拎得格外轻松。

西瓜日销超500吨，7月至9月“不断档”

走进温州水果批发交易市场，满载绿皮西瓜的货车一字排开，叉车穿梭、交易繁忙。据市场实时监测，6月中下旬以来，西瓜单日成交量持续稳定在500吨以上，稳坐水果销量头把交椅，麒麟瓜、8424等品种最为走俏。

“门店每天走货8万斤到9万斤，比上个月翻了近一倍。”主营西瓜批发的林克杰忙得脚不沾地。他告诉记者，眼下江苏盐城优质麒麟瓜批发价维持在2.5元/斤左右，品质好、走量大。不过，盐城瓜已进入尾季，甘肃、宁夏的头茬瓜正陆续发往温州，即将大量上市，确保供应“不断档”。与此同时，8424西瓜批发价已降至1.1元至1.8元/斤，市区多家连锁超市和水果摊纷纷挂出促销牌，一元区间的西瓜成为了市民消暑购物车的常客。

随着江苏瓜收尾、西北瓜接棒，7月至9月间，内蒙古及东北产区西瓜也将陆续上市，业内预计价格有望稳中有降，消费者的“吃瓜自由”还能持续好一阵子。

在乐清虹桥镇白马园，种植户潘秀明的瓜田里，圆滚滚的西瓜横卧田间。“天气给力，甜度肯定足！”潘秀明轻拍瓜皮说。今年他的10万斤高山西瓜本月上市，届时将与外地品种同台比拼，为本地消费者提供更多选择。

榴莲日销70余吨，货源“井喷”价格走低

水果批发交易市场的榴莲交易区同样火热，金枕榴莲的堆头前围满采购商，果香弥漫。市场统计显示，榴莲日均走货量已达70余吨，较一季度增长数倍，价格却走出了一条醒目的下行曲线。

“4月份批发价还要二十七八元一斤，现在好货只要十三四元。”从事榴莲进口批发生意的卢老板一边开柜验货，一边感慨，“今年价格跌得猛，一颗中等个头的金枕头，零售价100多元就能拿下。”

价格“腰斩”的背后，是进口货源的井喷式增长。泰国东部榴莲主产区正值产季高峰，出口货量从3月初的日均1500余吨猛增至4月下旬的日均15000余吨，增幅近十倍。据泰国农业与合作社部预测，2026年泰国榴莲总产量将达180万吨，同比增长21%，其中约九成瞄准中国市场。与此同时，越南、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、老挝等国榴莲相继获准输华，进口来源进一步扩大。

“进口通道不断拓宽，跨境物流持续提速，叠加运输损耗率明显下降，多重利好层层传导至消费端，榴莲价格自然愈加‘亲民’。”温州水果批发市场负责人分析说。

事实上，榴莲价格下探也带动了榴莲消费热情，不少水果店将榴莲摆放在C位招揽顾客，部分连锁超市甚至推出“99元/个”的限时特惠，进一步拉动了门店客流与销量增长。

来 源：温州日报

原标题： “吃瓜自由”遇上“榴莲亲民” 两大顶流水果双双跌进“1”字头

记者 邓帆慧 通讯员 侯合胜

本文转自：温州新闻网 66wz.com