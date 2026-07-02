温州日报 2026-07-02 09:13:48

据乐清市医保局相关负责人介绍，乐清市长护险政策覆盖全民，职工、城乡居民同时纳入保障范围，且待遇享受不设起付标准，费用由长期护理保险基金报销。服务项目涵盖42项生活照护和33项医疗护理项目，同时开通居家上门护理、入住机构护理两种服务方式，可根据失能人员身体状况和家庭需求灵活选择，全方位满足重度失能人群的专业化、个性化照料需求。

温州网讯 “每月直接省下近2000元，护理专业又贴心，给我们减轻了照料压力和经济负担！”日前，在乐清市天成街道，林阿公的儿媳杨女士提起长期护理保险时连连赞道。

去年3月，63岁的林阿公因一场急性心肌梗死瘫痪在床。“照料的重担压在婆婆身上。虽然有请护工，但婆婆年纪大了，我们也有工作，长期下来负担不轻。”杨女士说，得知乐清全面推行长护险，且与医保同步参保、同步缴费后，她立即申请长护险居家照护服务。经专业评估，林阿公被认定为重度Ⅱ级失能，每月可享受43小时的免费居家护理服务。

据乐清市医保局相关负责人介绍，乐清市长护险政策覆盖全民，职工、城乡居民同时纳入保障范围，且待遇享受不设起付标准，费用由长期护理保险基金报销。服务项目涵盖42项生活照护和33项医疗护理项目，同时开通居家上门护理、入住机构护理两种服务方式，可根据失能人员身体状况和家庭需求灵活选择，全方位满足重度失能人群的专业化、个性化照料需求。

针对异地失能群体“参保在原籍、需求在异地”的痛点，乐清通过跨地市数据共享与业务协同，实现长护险省内异地享受服务落地。依托“浙里长护在线”等平台，乐清构建起覆盖申请、评估、服务、监管全流程的线上闭环管理体系，确保每笔基金用在“刀刃上”，每项服务落到实处。

目前，乐清长护险参保人数达120.04万人，共有11家定点护理机构提供专业服务，累计为1669名失能人员减轻照护负担1479.15万元。

来 源：温州日报

原标题： 乐清“长护险”织密养老保障网

参保超120万人，累计减负1479万余元

记者 程源 乐清融媒记者 彭宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com