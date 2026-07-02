温州日报 2026-07-02 09:13:49

日前，一辆越野车在楠溪江楠汇村塘湾自然村附近水域违法行驶，被温州市生态环境局永嘉分局执法九队立案查处，并处2000元罚款。

温州网讯 日前，一辆越野车在楠溪江楠汇村塘湾自然村附近水域违法行驶，被温州市生态环境局永嘉分局执法九队立案查处，并处2000元罚款。

当天，当事人黄某某驾驶小型越野客车，在塘湾自然村附近水域、滩林区域行驶“酷玩”。该区域属于楠溪江保护范围，根据相关法规，此行为已构成违法。楠溪江水域地形复杂，水下暗坑、流沙遍布，车辆盲目涉水行驶不仅存在极大的安全风险，更会对脆弱的滩林生态系统造成毁灭性破坏。车辆驶过滩林，车轮会碾断植被根系、破坏土壤结构，翻搅起的泥沙更会污染水质，严重影响楠溪江的生态环境。

根据《温州市楠溪江保护管理条例》规定，明确禁止在楠溪江保护范围内的水域驾驶游船、摩托艇、动力排筏等各类燃油机动工具。越野车同样属于燃油机动工具，在水域内行驶即构成违法。依据《温州市楠溪江保护管理条例》规定，责令改正，处二千元以上二万元以下罚款。该案是《温州市楠溪江保护管理条例》实施以来，对违规越野行为进行处罚的典型案例之一。

据悉，当地生态环境部门已将此类行为纳入常态化执法监管，对破坏楠溪江生态环境的行为实行“零容忍”。

来 源：温州日报

原标题： 破坏楠溪江生态“零容忍” 越野车“酷玩”被罚2000元

永嘉融媒记者 邵丽娜 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com