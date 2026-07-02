温州日报 2026-07-02 09:13:49

护士教轩轩认识卡片。温医大附属口腔医院 供图

温州网讯 7月1日清晨，阳光透过窗户，落在温大附属口腔医院“微笑病房”。

一岁的林林安静地躺在母亲怀里，手里攥着一只小玩具。母亲轻轻拍着他，目光总会不自觉地停留在那扇门上。

半年前，她也站在这里。

那是林林第一次接受手术。第一次签下手术同意书，第一次看着孩子被推进手术室，她几乎一夜没合眼，一遍遍问医生：“孩子这么小，真的可以吗？”

这一次，她依旧紧张，却没有第一次那样慌乱。

几天前，林林完成了腭裂修复。这是继唇裂修复后的又一步，也为今后的进食和语言发育打下基础。“等恢复好了，就能继续往前走了。”母亲低头摸了摸孩子的脸，声音很轻。

林林一家来自江西。孩子出生后，最先难住一家人的，不是手术，而是喂养。因为口腔裂隙，一瓶奶常常要喂很久。一家人四处打听治疗信息，也反复盘算着后续治疗需要多少费用。

那段时间，母亲几乎每天都在网上查找有关唇腭裂治疗的信息。一次偶然的机会，她看到了世界温州人微笑联盟公益救助项目（以下简称“微笑联盟”），抱着试一试的心态提交申请，很快通过审核。

来到温州后，林林顺利完成第一次手术。这一次，孩子再次住进“微笑病房”。公益项目承担了治疗费用，也补助了往返路费，让一家人的压力轻了不少。

但她知道，这不是终点。

对于唇腭裂患儿来说，一次手术并不能完成全部治疗。随着年龄增长，他们还要经历语音训练、口腔功能康复、牙槽骨植骨、正畸等多个阶段，整个治疗过程往往持续十多年。

这几天，“微笑病房”里，几个刚做完手术的孩子正在恢复。

来自乐清的一岁患儿轩轩，来自湖北的三岁患儿文文，也住在同一间病房里。

三个孩子来自不同的地方，因为同一种疾病，也因为同一个公益项目，在这里相遇。

他们还不知道什么是唇腭裂，也不知道父母曾为他们经历过怎样的焦虑。检查时，他们会哭；拿到玩具，又很快笑起来；偶尔隔着病床互相张望，对彼此充满好奇。

比孩子们更快熟络的是家长。

白天等检查，晚上陪护，几天下来，病床边的人慢慢聊到了一起。有人交流奶粉怎么喂，有人分享术后护理经验，也有人说起孩子第一次发出声音时的期待。

那些原本各自承担的担忧，在一句句交流中渐渐有了回应。

手术前，医生都会再次核对患儿情况。温医大附属口腔医院颌面外科团队联合麻醉、护理等多学科，为每一名患儿完善检查，根据年龄、裂隙类型和生长发育情况制订个体化治疗方案。

他们关心的不只是眼前这台手术，还要为孩子今后的语言、进食和面部发育尽可能创造更好的条件。

护理，同样贯穿整个治疗过程。

护士给孩子做检查时，总会先让父母抱着，再慢慢开始操作。孩子哭闹得厉害，就停下来哄一哄，等情绪稳定后再继续。

家人们最关心的是手术风险、术后饮食和恢复情况。面对一遍遍重复的问题，医护人员总会耐心解释，从术前准备到术后护理，再到后续康复计划，尽量让家长心里有底。

他们知道，手术室门外等待的每一分钟，对父母来说都格外漫长。

自2009年启动以来，“微笑联盟”已累计帮助2700余名唇腭裂患儿接受规范治疗。18年来，公益团队走进全国多个省份，为许多家庭减轻了求医负担，也让越来越多孩子获得及时治疗。

几天后，林林、轩轩和文文将陆续出院。

等待他们的，还有康复训练、换牙、上学，以及成长过程中一个又一个新的阶段。

而这一次手术，只是他们人生中的一站。

总有一天，他们会像其他孩子一样，在阳光下开怀地笑，清晰地喊出“爸爸”“妈妈”。

（为保护患者隐私，稿内均为化名）

“微笑联盟”救助患者召集令 为贫困唇腭裂患儿提供免费手术

为让更多唇腭裂患儿重拾笑颜，“微笑联盟”发布2026年度患者救助召集令——

招募对象：全国范围内，年龄3个月至18周岁的唇腭裂患者，须具备贫困家庭身份。

救治内容：符合条件的患者将由“世界温州人微笑联盟”安排免费手术及相关医疗服务；

医疗地点：温州医科大学附属口腔医院（龙湾院区）。

资料提交：持贫困证明及患者父母身份证或户口本复印件，到温州医科大学学院路校区（学院西路268号）育英学术馆3楼，办理救助手续。咨询电话：0577-88066081。

来 源：温州日报

原标题： 让“笑”不再有裂痕

三个唇腭裂孩子，一场关于“微笑”的修复

记者 庄越 通讯员 周雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com