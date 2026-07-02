温州日报 2026-07-02 09:13:49

6月29日上午10点半左右，泰顺县罗阳镇城区河道上空，一架巡检无人机忽然悬停岸边，朝着下方发出清晰的提醒：“小朋友，河边危险，请马上离开！”短短两分钟后，看着两个孩子跑回安全区域，“抓娃娃”成功的无人机这才悄然飞走。

温州网讯 6月29日上午10点半左右，泰顺县罗阳镇城区河道上空，一架巡检无人机忽然悬停岸边，朝着下方发出清晰的提醒：“小朋友，河边危险，请马上离开！”短短两分钟后，看着两个孩子跑回安全区域，“抓娃娃”成功的无人机这才悄然飞走。

“这事想起来挺后怕的，万幸巡检的无人机发现了。” 浙江顺翼泰翔低空经济发展有限公司相关负责人告诉记者，当天开展常态化河道无人机巡检，飞行器按既定航线作业时，监控画面里出现两名六七岁的儿童，正在河道岸边玩耍，身旁并无家长陪同。而该河段地面湿滑、水流湍急，孩童无人看护临水嬉戏，极易发生落水意外。

发现险情后，操控飞手立刻将无人机从自动巡检切换为手动操控，快速下降高度定点悬停，通过机载喊话器向孩子发出安全警示。听到空中提醒，两名孩童先是愣了一下，随即迅速离开危险水域。“从发现情况到劝离完毕全程不足两分钟，及时制止了一场水域安全隐患。”

据了解，作为浙江省首批低空经济“先飞区”试点，泰顺县持续探索低空技术赋能基层治理，打造低空赋能“守山护水”的山区生态治理新模式。无人机河道巡检现已成为当地常态化巡查手段，对比传统人工巡河，具备覆盖范围广、行动速度快、灵活机动等优势。无人机搭载高清摄像装置可实时传回河道全景画面，配套喊话设备则赋予了“空中哨兵”远程干预能力，实现了“发现隐患—空中预警—即时处置”完整安全闭环。

从“人巡”到“机巡”，从地面到空中，科技有温度，守护不停歇。如今，无人机化身“空中哨兵”，在空中织密安全防护网，用科技手段补齐水域监管盲区。而随着夏季亲水活动增多，河道、溪边风险较高，广大家长切勿放任未成年人独自靠近水域，看护好孩子，守住水边安全。

来 源：温州日报

原标题： 无人机河边“抓娃娃”！惊险万分，两分钟劝离河边戏水孩童

通讯员 白海燕 淼莲 记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com