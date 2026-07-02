中考后不少家庭奖励孩子新手机 如何管控手机考验家长智慧

温州日报 2026-07-02 09:13:49

中考落幕，考生轩轩收到了价值不菲的毕业礼物——一台最新款的智能手机。“人生第一部专属手机！”轩轩按捺不住内心的喜悦。与轩轩一样，不少中考生家长心疼孩子三年苦读，纷纷买新手机犒劳孩子。初中毕业换手机，在中考生群体中掀起了不小的风潮。

温州网讯 中考落幕，考生轩轩收到了价值不菲的毕业礼物——一台最新款的智能手机。“人生第一部专属手机！”轩轩按捺不住内心的喜悦。与轩轩一样，不少中考生家长心疼孩子三年苦读，纷纷买新手机犒劳孩子。初中毕业换手机，在中考生群体中掀起了不小的风潮。

但这份温情奖励背后，暗藏着屏幕沉迷的隐忧。孩子拿到手机后就一头扎进游戏、刷视频里，家长想拿回手机，更是难上加难。要不要给初中毕业生买新手机？如何平衡奖励与约束，成为今夏困扰不少家庭的教育难题。

手机卖场人头攒动 社交刚需催生购机热潮

“这款机型游戏帧率高，班里大半同学都选这个。”市区商圈手机卖场内，几名初中毕业生围在展示台前，指尖飞快滑动屏幕比对参数，家长站在一旁，一边翻看套餐资费，一边询问学习软件适配、管控功能等细节。门店销售人员告诉记者，中考结束后门店客流陡增，每天都有多组亲子结伴选购新机。

记者采访中了解到，不少家庭选购新机，兼顾升学出行与日常学习双重需求。市民陈女士的女儿今年秋季就要独自前往上海就读国际学校：“此后孩子常年在外地，日常和家里视频报平安、查阅学习资料都离不开手机。”陈女士说，购置一台专属手机，既能方便异地日常联络，也能满足线上作业、课程沟通等学习需求，当做中考毕业礼物再合适不过。

现场另一位家长和陈女士想法一致：“平时作业打卡、班级通知全在微信群，出门和同学约活动也要线上沟通，天天拿我手机来回折腾，实在不方便。三年初中备考辛苦，用一台新手机作为毕业嘉奖，既是对孩子的肯定，也能兼顾假期预习、同龄社交的现实需要。”

购机约定形同虚设 屏幕沉迷暗藏成长隐忧

购机容易管理难。不少家长购机前和孩子定下严格使用规矩，可真正拿到手机后，口头约定几乎全部落空。市民吴女士就深陷这样的两难：中考前她和女儿说好，新手机每天仅傍晚使用一小时，每晚睡前交由家长保管。

可拿到手机的第一周，女儿就彻底打破约定，整日关在卧室刷短视频、联机打网游。从前热爱运动、总约伙伴出门散步的女孩，如今三餐要父母反复催促才肯起身，整个周末闭门不出。吴女士试图按照当初的约定收回手机，却引来激烈争吵。“现在放假都管不住，真怕升入高中后，孩子依旧昼夜颠倒抱着手机，跟不上课堂节奏。”

“睡前说好十一点把手机放客厅，半夜我起来倒水，房间门缝还透着亮光，凑近一看，他裹着被子缩在床上，屏幕映得整张脸发白，一直在刷同学分享的短视频。”市民刘先生和记者聊起自家近况，语气里满是无奈。

市区一名高中班主任对此深有感触：“每年开学第一周总有学生眼神涣散，无法集中注意力，一问才知道暑假天天打游戏，导致作息时间紊乱。”面对学校收手机的管控措施，学生的应对方案也是五花八门，有学生甚至把旧手机上交，把新手机偷偷留在身边。

温州医科大学心理卫生中心咨询师林宣贤结合日常接诊案例道出核心症结：“三年备考精神高度紧绷，长期压抑缺少倾诉渠道，短视频、联机游戏就成了他们唯一能放松的出口。而且在孩子眼里，拥有一台只属于自己的手机，就是‘我长大了’的标志，同龄人都有，自己没有很容易产生强烈落差感。”

“青春期孩子最难平衡，嘴上总希望我们把他当做成年人平等对待，可自控力依旧有着孩童的短板。”林宣贤坦言，绝大多数孩子仅凭自觉根本管不住自己，“很多家长一和孩子聊手机就爆发争吵，看似是设备管控问题，实则平日缺少深度沟通、亲子信任早已受损，手机只是引爆矛盾的导火索。”

专家道出沉迷根源 柔性尺度守护成长

放眼全球，青少年屏幕沉迷是共性教育难题。澳大利亚曾出台法规，限制16岁以下未成年人刷短视频、使用社交软件，试图用硬性法规划清网络边界。但落地多年不难看出，简单粗暴的“一刀切”很难兼顾学生线上学习、同辈交往的实际需求，治标不治本。温州大学李翔宇博士曾在采访中给出另一层引导思路：“家长可以主动带着孩子关注科普、学科学习类优质账号，主动调整平台算法推送，放大手机的学习工具属性。”

那么对于青少年的手机依赖，如何管控才更有效？“管理手机和学校作息是同一个逻辑，必须搭建清晰的生活框架，规则一定要坐下来和孩子平等商量，不能家长单方面下达命令。”林宣贤向记者分享了一套实操性较强的家庭方案，“可以约定每日固定使用时段，明确23点为夜间停用底线，每晚统一把手机收纳在客厅公共区域，杜绝带进卧室偷玩。”

他进一步补充，规则执行要保有弹性，但底线不能松动：“如果孩子正和同学处理班级集体事务，可以多给十分钟沟通时间，但不能次次破例；违规不用直接永久没收手机，采用阶梯式约束，次日减少半小时使用时长，让孩子直观感受到不守约定的对应后果。”

在管控手机的同时，他建议家长用丰富的线下生活填充假期，如研学旅游、社会实践、去图书馆、做家务、去运动等，“让孩子在现实生活里获得认可与成就感，才能从根本上减少对网络的依赖。如果孩子已经出现重度沉迷，千万别上前抢夺手机激化对立，循序渐进缩减娱乐时间，温和沟通才更容易被孩子接纳。”

犒劳寒窗苦读的孩子，是为人父母最朴素柔软的心意，暑假的意义，从来不是困在方寸屏幕里消磨时光，而是让青少年拥有舒展身心、拓宽眼界、培养爱好的成长空间。一份有温度、有规则、有陪伴的奖励，才能让中考后的放松，真正转化为奔赴高中新生活的底气。

来 源：温州日报

原标题： 中考后不少家庭奖励孩子新手机 如何管控手机考验家长智慧

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com