温州日报 2026-07-02 09:13:00

2026年春夏之交，浙江人的朋友圈被足球刷屏了。4月到6月，11座城市，62场比赛，619名草根球员，96.9万现场观众，超160亿次全网传播。女性观众占比达到48%，远高于国内职业足球联赛的数据。据第三方评估测算，前十三轮赛事为举办地城市带来直接经济影响7.02亿元，赛事拉动效应15.9亿元。

陈彦桦在比赛中。苏巧将 摄

温州网讯 2026年春夏之交，浙江人的朋友圈被足球刷屏了。4月到6月，11座城市，62场比赛，619名草根球员，96.9万现场观众，超160亿次全网传播。女性观众占比达到48%，远高于国内职业足球联赛的数据。据第三方评估测算，前十三轮赛事为举办地城市带来直接经济影响7.02亿元，赛事拉动效应15.9亿元。

这是首届“吴越杯”浙江省城市足球联赛交出的答卷。在这场草根足球盛宴上，涌现出一批从校园走出的草根球星。温州队9号陈彦桦，无疑是其中最耀眼的新星之一。近日，记者对他进行了采访，一起听听他与足球的故事。

从校园走出的金靴

2001年出生的陈彦桦，是地地道道的温州洞头人。因父母经商，他随家人定居湖南，在异乡与足球结缘。小学三年级，他进入衡阳旭升小学足球队，在体育老师兼启蒙教练的引导下，第一次尝到了进球的喜悦。双休日，他每天来回坐两个小时的公交车去学校踢球，傍晚回家时天都黑了，心里却是满足的。

小学毕业后，他特招进衡阳市成龙成章实验中学，高中进入乐清体校，此后通过体育单招考入赣南师范大学运动训练专业。从湖南到温州，从异乡到归乡，足球是他一路的方向。

2018年，他代表温州参加浙江省第十六届运动会足球男子甲组比赛。决赛中，温州队与杭州队90分钟内战成2∶2，点球大战4∶2胜出，时隔16年重新登顶。这是陈彦桦人生第一个最有分量的奖杯。

2026年“吴越杯”，他身披温州队9号战袍。揭幕战，他用一记绝杀打入温州队首粒进球；1/4决赛对阵湖州，他独造三球，毫无悬念当选本场最佳球员；半决赛对阵宁波，他率队客场2∶1取胜。七粒进球，金靴加身。

温州队中不乏留洋小将，但陈彦桦没有海外踢球经历，他从校园足球出发，经省运会、浙超联赛历练，凭实力成为绝对主力。他坦承天赋和努力三七开——无数次单调动作的重复形成肌肉记忆，到了场上，一脚进球水到渠成。决赛中，温州队与金华队1∶1战平，点球惜败。八年弹指而过，从省运会冠军到“吴越杯”亚军，如果没有始终如一的刻苦、一如既往的坚守、高度自律的生活，哪能以七个进球荣膺金靴？

从受益者到播种者

陈彦桦毕业后进入温州市黄龙一小担任编外体育老师，同时担任网潮儿足球俱乐部青训教练。足球人生形成完美闭环——他是校园足球的受益者，如今成了校园足球的实施者。

体育课上，他培养孩子的足球兴趣，鼓励他们发奋练球——“当你练就铁脚板，你就不愁没有路”。青训课上，他将比赛经验、踢球技巧倾囊相授。“吴越杯”期间，学校和俱乐部给予他极大支持，学生和家长都很关注比赛，给他鼓舞打气。

他很庆幸一路走来几位教练都很好，尤其是小学启蒙老师。“长大了的我就成了您”，是他对启蒙老师最好的回报。当他看到个别学生有潜力但家长怕影响学习不支持时，心里不免可惜。这也促使他思考：如何帮助好苗子实现梦想？

他意识到，光靠个人力量远远不够，但身边正在发生的改变给了他底气。今年1月，浙江出台推进足球高质量发展12条措施，明确加大校园足球普及、畅通青训人才通道；6月全省足球工作会议又强调，要把青少年培养作为重中之重。政策在铺路，而他恰好站在校园和青训的交汇点上。

25岁的陈彦桦，既是球员也是教练。他需要在两个身份间自如切换，静下心沉住气，化荣耀为动力，把球迷的期待变成一个个奖杯，让家长的希望都能实现。

从衡阳到温州，从校园到赛场再到校园，陈彦桦走出的这条路，是校园足球的成功路，也是普通人的励志路。正如“吴越杯”所证明的：当草根球员站在舞台中央，用最质朴的热爱追逐梦想时，足球和观众间的距离天然被拉近。

来 源：温州日报

原标题： 从“吴越杯”金靴到校园足球播种者 草根球星陈彦桦的足球之路

记者 曾云毕 通讯员 吴旭东

本文转自：温州新闻网 66wz.com