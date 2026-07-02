温州都市报 2026-07-02 09:13:50

6月30日，温州医科大学检验医学院（生命科学学院）硕士研究生小邢在温州造血干细胞定点采集医院完成了造血干细胞捐献，成为该校第53例造血干细胞捐献者，也是温州第171例造血干细胞捐献者。

温州网讯 6月30日，温州医科大学检验医学院（生命科学学院）硕士研究生小邢在温州造血干细胞定点采集医院完成了造血干细胞捐献，成为该校第53例造血干细胞捐献者，也是温州第171例造血干细胞捐献者。

5年前，刚踏入温州医科大学校门的小邢，还是一名大一新生。她回忆说，当时在学校公众号上看到一篇关于学生捐髓救人的推文，觉得很有意义且很了不起。此后，因一次偶然的机会，她在学校食堂旁看到了造血干细胞入库登记宣传活动，便加入中华骨髓库。

“刚开始以为入库就有很大机会可以匹配上，后来才知道概率是很低的。”小邢说。

今年4月，由于小邢更换了手机号，市红十字会辗转联系到小邢的父亲，再由其父转告她回电。“当时隐约觉得，会不会是骨髓捐献那件事。”得知配型成功的消息，她难掩激动。

第一次体检时，小邢有两个指标没过关。“那时候特别紧张，担心体检过不了，会耽误患者治疗，挺难受的。”为了通过复查，她开始调整作息、多喝水、多运动、注重饮食。5月份的第二次体检，所有指标全部过关。

决定捐献的过程并非没有波折。小邢告诉记者，家里人因对捐献造血干细胞不了解，非常担忧。“后来跟家里人科普后，他们支持我的选择。”

“捐造血干细胞对于我个人而言是件小事，但对于受捐者而言，可能就是生死攸关。”

对于素未谋面的受捐者，小邢只说了一句话，“要对未来人生抱有希望，以后有余力多做好事。”

小邢的辅导员黄小彪告诉记者，小邢平时在学业上非常认真，做人做事非常低调。“在这件事上，她是默默地用自己的力量去拯救一个人。”

同课题组的师姐房雪也是在一次偶然的机会中得知小邢要捐献造血干细胞，“她看着很瘦弱，没想到不仅参与献血还入了中华骨髓库，非常勇敢。”

截至目前，浙江省已成功实现造血干细胞捐献1431例。温州市红十字会相关负责人表示，女性捐献者本身配型相合概率更低，成功捐献案例更为稀缺难得，小邢以青年女医学生的担当点亮生命希望，也为更多女性志愿者树立了温暖榜样，感召更多爱心女性主动入库登记，为血液病患者撑起生命续航的希望方舟。

来 源：温州都市报

原标题： 温州第171例造血干细胞捐献者来了

她对受捐者说：要对未来人生抱有希望，以后有余力多做好事

记者 黄梦思 实习生 林诗骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com