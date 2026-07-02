“雨花”十周年：千名义工坚守一餐热饭

学习强国温州学习平台 2026-07-02 09:07:19

十年，160万份餐食，1005名义工。一群老人把灶火升起，把饭菜端上桌，把饭盒送到行动不便老人的家里。这是一场“低龄老人服务高龄老人”的温暖接力，是无数普通人用日常坚守，为“老有所养”写下的一份民间答卷。

今年，是雨花成立十周年。

十年，160万份餐食，1005名义工。

一群老人把灶火升起，把饭菜端上桌，把饭盒送到行动不便老人的家里。

另一群老人在这里吃饭、聊天，被人惦记。

这不是一个关于施与受的故事。

这是一场“低龄老人服务高龄老人”的温暖接力，是无数普通人用日常坚守，为“老有所养”写下的一份民间答卷。

一份午餐与十年陪伴

上午9点，距离开饭还有2个小时。

瑞安市万松路上的雨花敬老家园门口，已经有老人陆续到来。他们坐在门口特意准备的凳子上，彼此寒暄，排队等候。

“在家也是一个人，早点过来热闹一点。”85岁的葛爷爷排在第一位。自从老伴去世以后，他在这里吃了7年的饭：“这里的饭菜很可口。”

这样的场景，每天都在瑞安雨花敬老慈善事业发展中心（以下简称“雨花”）的各个服务站上演。

从2016年第一家“雨花斋”开业，到后来服务对象聚焦70岁以上老人；从2024年被正式认定为慈善组织并更名“雨花敬老慈善事业发展中心”，到如今拥有8个服务站、千余名注册义工——十年间，雨花逐渐形成了集免费供餐、送餐上门、陪伴服务于一体的公益助老体系，累计送出餐食超160万份，成为许多老人生活中不可缺少的一部分。

“大厨”与“义工”

临近中午，后厨愈发忙碌。

洗菜、切菜、翻炒、装盘，几名义工分工有序。一位系着围裙、动作娴熟的“大厨”格外引人注意。

“我原来一点都不会烧菜。”当天担任大厨的蔡余启笑着说。过去，蔡余启作为企业经营者，很少下厨房。几年前，在妻子的带动下，他加入雨花敬老家园，发现这里缺厨师，于是从零开始学起了做菜。如今，他每周固定抽出半天时间，前来掌勺。

大厅里，另一名义工蔡桂强正忙着协调当天的各项工作。他是雨花最早的参与者之一，十年来，他坚持每周都抽时间来到这里。

蔡桂强说，很多义工每天早上六七点就来到这里，一直忙到中午，虽然辛苦，却始终乐在其中。在他眼里，公益带来的改变，不只是帮助别人，也在潜移默化中影响着自己的家庭。“你做什么，孩子其实都看在眼里。包括家庭相处、孩子成长，都会受到正向的影响。”他说。

“一顿饭”与“一辈子”

中午11点，餐厅正式开饭。

热气腾腾的饭菜陆续端上餐桌，老人们有序落座。义工们一边招呼老人用餐，一边搀扶行动不便的老人慢慢入座，有人帮忙端饭，有人轻声提醒“小心台阶”“慢一点”。

“在这里吃饭非常方便，就像在家里一样。”今年76岁的王守春奶奶说，她经常来这里，每次都能得到很好的照顾。

而另一边，送餐义工们也开始忙着打包餐盒。每天中午，除了提供堂食，服务站还要为附近50多位行动不便的老人提供送餐服务。

记者跟随其中一组义工一起出发送餐。

穿过街巷、走进老旧小区，义工们对每一户老人家的情况都十分熟悉：谁牙口不好、谁饭量小、谁不吃某样菜——这些细节，都被仔细地记在饭盒上的小纸条上。

在接受送餐的居民中，有一位105岁的长寿老人夏婆婆。

“我们真的非常感谢雨花的义工们。”老人的女儿王飞云说，老人年纪大了，行动不便，平时主要靠家人照顾，而雨花多年来持续送餐，帮他们减轻了不少负担，“不管刮风下雨，他们每天都会准时送过来，真的很不容易。”

送完餐回去的路上，我们和送餐义工张秀珍聊了起来。

“我在这边做了7年了。”张秀珍每天早上6点多准时赶到服务站，帮忙准备午餐，“大家在一起说说笑笑，很开心。”在她看来，这里更像一个大家庭。除了做饭、送餐，义工们平时还会一起学习、交流，彼此陪伴，过得很幸福。

“很多义工，本身也是退休的老人。”雨花敬老慈善事业发展中心副理事长吴丽平介绍，目前，雨花千名注册义工中，相当一部分是低龄老人。大家在退休后找到一个新的事业，逐渐形成“低龄老人服务高龄老人”的互助养老模式。

“我们现在先服务老人，以后我们老了，也能被别人服务。”吴丽平说。很多义工的子女长期在外地工作，大家希望通过这种互助方式，让老人在熟悉的社区里安享晚年。

随着服务不断深入，雨花的服务内容也早已不止于“一顿饭”。

近年来，除了免费供餐、送餐上门，雨花还陆续推出助洁、助医、助行、倾听陪伴等服务，并在莘塍街道南镇社区探索“嵌入式”养老服务模式。义工们定期走进老人公寓，为老人理发、剪指甲、量血压、陪聊天，让老人不用离开熟悉的社区，也能获得陪伴与照料。

与此同时，雨花还尝试为老人编写“个人年谱”，记录他们的人生经历和家庭故事。一位老人曾感慨：“没想到这辈子做的事，还有人记得。”

在吴丽平看来，许多老人真正缺少的，不只是生活照料，更是倾听与陪伴。

一场双向奔赴的“助老接力”

而对于外界关心的资金问题，雨花也逐渐形成了一套依靠社会力量共同托举的运行方式。

“很多义工既出力，也出钱。”瑞安市雨花敬老慈善事业发展中心负责人白皎皎介绍，除了日常捐赠，不少爱心人士长期送来蔬菜、大米等物资，有的房东主动减免租金。

2024年，雨花还成立了社区慈善信托，将爱心捐赠转化为长期造血机制，为公益事业提供更坚实的资金保障。

“我们很少主动去宣传或者募捐。”白皎皎说，“但大家看到我们真心在做事情，就会愿意一起帮忙。”

十年过去，一碗热饭背后，聚拢起的早已不只是一个食堂。

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原标题： “雨花”十周年：千名义工坚守一餐热饭

作者：林雨轩 白雷 邵一涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com