龙湾区四套班子领导开展“七一”慰问活动

龙湾发布 2026-07-02 09:16:00

连日来，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨，龙湾区区长、温州湾新区管委会第一副主任李丹，龙湾区人大常委会主任张纯芳，龙湾区政协主席吴昌亮，龙湾区委副书记邵建寨等区领导分赴各街道，走访慰问基层党员，送去党组织的关怀与温暖，并向龙湾区广大党员致以节日问候和诚挚祝福。

今年是中国共产党成立105周年。连日来，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨，龙湾区区长、温州湾新区管委会第一副主任李丹，龙湾区人大常委会主任张纯芳，龙湾区政协主席吴昌亮，龙湾区委副书记邵建寨等区领导分赴各街道，走访慰问基层党员，送去党组织的关怀与温暖，并向龙湾区广大党员致以节日问候和诚挚祝福。

夏禹桨先后来到海滨、天河、永中街道，走访慰问生活困难老骨干应乾银、老党员王成林和党员夏继邦。在百岁老党员王成林家中，夏禹桨与老人亲切交谈，详细询问其健康状况和养老情况。看到老人思路清晰、精神矍铄，子女照料周到，夏禹桨倍感欣慰，叮嘱老人保重身体、安享晚年。他说，老党员是全区发展的宝贵财富，属地街道和相关部门要在思想上多关心、生活上多照顾、精神上多关怀，健全党内关怀帮扶机制，让老党员切实感受到组织的温暖。走进应乾银和夏继邦家中，夏禹桨关切询问他们的日常生活和身体状况，叮嘱家属悉心做好照护，并要求属地街道落实落细帮扶举措，让老党员老有所养、老有所乐。

走访慰问中，夏禹桨强调，龙湾区各级党组织和广大党员干部要以习近平党建思想为引领，坚持融入大局抓党建、抓好党建促全局，推动党建工作与经济稳进提质、改革开放破题、民生福祉增进等中心工作深度融合，奋力打造新时代党建高地龙湾样板。

李丹赴永兴街道，走访慰问党员叶乃华和章珠娒。李丹关切询问他们的身体状况、家庭情况与实际需求，认真倾听他们讲述早年当兵、服务乡村的奋斗经历，感谢他们为党的事业和龙湾经济社会发展作出的贡献。她表示，一代代老党员扎根基层、矢志奉献，是龙湾城市变迁的见证者、城市建设的开拓者，他们用实干担当树立起基层党员的先进典范，是全社会学习的榜样。她叮嘱相关部门和属地村社，要时刻把老党员、困难党员的冷暖放在心上，多上门走访、多主动服务，及时帮助解决实际困难，让他们切实感受到党组织的温暖。

张纯芳赴瑶溪街道，走访慰问党员黄成岳、潘吉凤。走进党员家中，张纯芳细致询问其身体健康、日常起居等情况，叮嘱他们放宽心态、保重身体。他充分肯定基层党员多年来坚守初心、默默支持基层治理的奉献担当，期盼大家继续传承优良作风，发挥自身余热，助力龙湾各项事业提质增效。张纯芳指出，要做实做细基层党员关怀帮扶工作，常态化开展走访联络，多倾听意见建议，用心用情解决党员急难愁盼，切实增强党员的归属感、荣誉感，筑牢基层党组织战斗堡垒。

吴昌亮带队赴沙城街道，看望慰问党员项有仁、章步发。吴昌亮与他们面对面交流，详细询问身体健康状况、日常生活起居及家庭实际困难，认真倾听党员的心声诉求，对老党员们长期以来为基层发展作出的贡献表示肯定与感谢。他叮嘱街道、村社工作人员，要始终关心困难党员、老党员，主动对接需求、靠前解决难题，切实把党组织的关怀落到实处。

邵建寨深入蒲州街道，走访慰问党员朱景云、高育顺。在朱景云家中，邵建寨详细询问老人的日常生活起居、身体近况和家庭情况。在高育顺家中，邵建寨紧握老人的手，拉家常、问冷暖，细致了解其身体状况与实际困难。他叮嘱街道、村干部要常态化落实关爱帮扶举措，主动靠前服务、用心纾困解难，切实为老党员办实事、解难题，让老党员安享幸福晚年。

来 源：龙湾发布

原标题： 区四套班子领导开展“七一”慰问活动

记者：德初 新如 余平 凌慧 资达

本文转自：温州新闻网 66wz.com