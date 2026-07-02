乐清发布 2026-07-02 09:30:06

今年是中国共产党成立105周年。连日来，乐清市领导戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等分赴乐清市各地，走访慰问基层党员，送去党的温暖与关怀，并向乐清市广大党员致以节日问候。

今年是中国共产党成立105周年。连日来，乐清市领导戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东、林益正等分赴乐清市各地，走访慰问基层党员，送去党的温暖与关怀，并向乐清市广大党员致以节日问候。

乐清市委书记戴旭强来到北白象镇，先后走访慰问新中国成立前入党的老党员钱彦荣、党员张新枢。102岁的钱彦荣有着70多年党龄。戴旭强关切询问老人的日常生活和健康状况，倾听老人回忆革命往事和奋斗历程，送上崇高敬意和诚挚祝福。在张新枢家中，戴旭强关切询问老同志家庭近况，叮嘱镇村干部要带着感情、带着责任做好老党员关心关爱工作，切实把党组织的温暖关怀落到实处。戴旭强指出，老党员是党和国家的宝贵财富，也是乐清发展的奠基者、见证者和推动者。各乡镇（街道）、各部门要常态化做好服务保障工作，切实做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，让老党员安享幸福晚年。

戴旭强强调，乐清市各级党组织和广大党员要深入学习贯彻习近平党建思想，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，传承好弘扬好伟大建党精神、长征精神，筑牢信仰之基、补足精神之钙，以更加昂扬奋进的精神状态，在推动全市高质量发展中奋勇争先、建功立业。

乐清市委副书记、市长胡立左在柳市镇走访慰问新中国成立前入党的老党员高祥川、“光荣在党50年”纪念章颁发对象郑启忠、党员叶国众。每到一处，胡立左都会与老党员亲切交谈，仔细询问他们的身体情况和生活状况，感谢他们为党的事业和地方经济社会发展作出的贡献。

胡立左指出，老党员为党和人民的事业作出了积极贡献，是我们党的宝贵财富。希望大家在保重身体的前提下，继续保持党员本色，发挥自身优势，一如既往地关心支持乐清市委市政府工作，多提宝贵意见、多献务实之策。他叮嘱属地、相关部门和村两委要多走访、多了解、多关心老党员的日常生活，及时了解所需所求所盼，努力排忧解难，让老党员愉快生活、安享晚年。

乐清市人大常委会主任潘云夫来到南塘镇，先后走访慰问新中国成立前入党的老党员朱素萍和党员陈岳和，向他们送上党组织的关怀和温暖。有着77年党龄的朱素萍已94岁。潘云夫来到她家中，与老人促膝交谈，问冷暖、忆往昔，祝愿她健康长寿、晚年幸福。得知党龄68年的陈岳和独自居住后，潘云夫细致察看其居住环境，询问起居饮食和家庭情况，鼓励他乐观生活、保重身体。走访中，潘云夫叮嘱属地镇村干部持续做好老党员服务保障工作，及时帮助解决实际困难，为他们老有所养、老有所乐创造更好条件。

乐清市政协主席陈向东赴雁荡镇，看望慰问新中国成立前入党的老党员董春芽和党员金美娇，向她们致以节日问候。走访中，陈向东认真倾听老同志们讲述往昔岁月，关切询问她们的身体状况和生活保障等情况，叮嘱她们保重身体。陈向东说，相关部门要用心用情做好服务保障工作，勤登门、常探望，及时帮助老党员解决好生活中遇到的困难和问题，让党组织的关怀直达基层、直抵人心。同时，希望广大党员干部以老党员为榜样，传承红色基因、坚定理想信念、勇于担当作为，以实际行动践行初心使命。

乐清市委副书记林益正在大荆镇走访慰问新中国成立前入党的老党员陈三法和党员方加形。96岁的陈三法身体硬朗、精神饱满，林益正祝福老人健康长寿，并表示广大党员干部要从老党员身上感悟初心，传承他们的优良作风，在新征程中勇担新使命、展现新作为。在了解方加形家中情况后，林益正鼓励他坚定信心、乐观生活，注意身体健康，叮嘱各单位要深入老党员家中倾听心声，多为他们做雪中送炭的实事好事，及时把党的关怀温暖送到身边、落在心坎里。

乐清市领导叶序锋、陈鹏参加相关慰问。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市领导开展“七一”党员慰问活动

记者 蔡甜甜 吴秋秋 周秀静 陈青/文 沈沁泽 周林炯/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com