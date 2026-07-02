雁荡山×楠溪江CP宣布！两条线路串起古风+潮玩双倍快乐

温州日报 2026-07-02 09:38:41

当“海上名山”雁荡山的亿年奇峰，遇上“中国山水诗摇篮”楠溪江的千年古村——雁楠这对浙东南重磅“山水CP”，正式组局邀你“串门”！

温州网讯 当“海上名山”雁荡山的亿年奇峰，遇上“中国山水诗摇篮”楠溪江的千年古村——雁楠这对浙东南重磅“山水CP”，正式组局邀你“串门”！

雁荡山小龙湫 叶金涛摄

楠溪江竹筏 赵高翔 Moor/摄

随着“雁楠飞仙海天游”廊道核心景区门票互惠政策发布，雁荡山与楠溪江率先联动，推出两条主题线路——两天一夜的“雁荡问禅·楠溪耕读”与三天两夜的“山水逸境·全景雁楠”。从悬崖洞穴里的咖啡香，到竹筏漂流的诗画意，一条雁楠公路，把浙东南最顶格的两种山水，一次串到你面前。

据悉，门票互惠政策预计7月中上旬上线，届时游客可通过微信小程序、“浙里办”APP、支付宝小程序搜索“游浙里”，购买“雁楠飞仙海天游”6家景区（温州雁荡山、楠溪江、刘伯温故里百丈漈，台州神仙居、台州府城、天台山）中任一景区的全价门票，自使用之日起180天内，可享受廊道内其他参与景区指定线路或联票的门票6折优惠（优惠不叠加，不含二次消费项目）。政策实施具体时间和适用范围以景区发布为准。福利还在路上，线路已经备好——先睹为快。

线路一｜“雁荡问禅·楠溪耕读”山水诗路线

两天一夜｜适合周末短途、文化体验、情侣闺蜜

悬崖咖啡×竹筏漂流，两天一夜的诗意出逃

雁荡山：从悬崖咖啡到光影夜游

上午先到方洞景区，沿栈道步行10分钟，找到嵌在亿年火山岩洞里的「悬崖咖啡」——天然梅花洞里的安静角落，或者左转200米「云端拾光」的半悬空玻璃观景台，脚下百米深谷，抬头岩穹肌理，运气好能就着云海喝一杯。

云端拾光 胡安明摄

接着走卧云栈道，1.3公里盘山而建，含57米玻璃栈道，俯瞰卧龙谷、远眺万亩山林。推荐方洞进、灵岩出，全程下坡，轻松不累。

卧云栈道 叶金涛摄

下午去大龙湫，感受“龙湫宴坐雨蒙蒙”的千年禅意，相传佛教尊者诺讵那曾在此悟道，瀑布下静坐片刻，心静自然凉。之后探访灵峰深处的真际寺，这里被打造成“静心文化中心”，配置禅茶院、静修中心、农禅体验区等功能区，可在禅茶清幽中静谧冥想。

大龙湫瀑布 李崇相摄

晚上的重头戏——灵峰夜游已全新升级。谢灵运、李白、徐霞客三位“古人”带你入山，八章叙事串联完整夜游线。在检票口和“谢灵运”合影，照片实时投成山水长卷；果盒亭看“李白”舞剑挥毫；跟着“徐霞客”执灯夜探。果盒桥上石斛仙子起舞，夫妻峰下演绎亘古爱恋。每晚7点、8点各一场，你是观众，也是画中人。

灵峰夜游 胡安明摄

楠溪江：漂进水墨画，走进千年耕读

上午体验竹筏漂流，推荐小港码头至狮子岩段，全程约5公里。江水清澈见底，全靠筏工竹篙撑行，两岸青山滩林如画卷铺展。狮子岩是江心两块巨石，形似狮子戏球，是楠溪江标志景观。建议上午光线柔和，拍照正好。

楠溪江：犹似游弋在天池 管新民摄

下午走入楠溪江的耕读底蕴。先逛丽水街，岩头古村的核心，长廊依水而建，是当年商贾云集之地。

丽水街

再访苍坡古村，始建于五代后周，以“文房四宝”布局——建筑为笔、街巷为墨、池塘为砚，漫步青石巷道，感受千年耕读传家的气息。

俯瞰苍坡古村 吴银珠摄

线路二｜“山水逸境·全景雁楠”深度体验线

三天两夜｜适合全年龄段、家庭亲子、深度玩家

绝壁攀岩×古村烤羊，三天两夜的野趣狂想

雁荡山

悬崖咖啡 + 卧云栈道 + 灵峰夜游（同线路一Day 1）

雁荡山：飞拉达+铁定溜溜

上午体验飞拉达“云端漫步”，感受绝壁上的勇气试炼。雁荡山飞拉达隐于龙西乡沓屏峰之巅，作为亚洲最具挑战性的飞拉达之一，提供三条攀线可选：

A线（挑战线）：400米凌空长廊，290米海拔高悬，1.5-2小时

B线（观光线）：900米悠长画卷，280米云端漫步，3小时缓步登临

C线（体验线）：70米亲和之径，20-30分钟，新手友好

雁荡山飞拉达

下午去铁定溜溜乐园，穿越石斛森林的山野撒欢 。铁定溜溜位于雁荡山旅游功能区大荆镇，是一个以铁皮石斛为核心的田园综合体。必打卡石斛森林——6米高的杉树上种满石斛，形成郁郁葱葱的石斛林。还可挑战亚洲最长无动力过山车“虎溜溜” ，或从61.8米高的溜溜塔旋转而下。建议上午先逛石斛文化园，下午直奔乐园撒欢。

铁定溜溜乐园

楠溪江：宋韵+野趣+乡味

上午去芙蓉古村感受“宋韵风雅”。芙蓉古村定期举办“宋韵芙蓉”盛会，分为入宋境、体宋风、寻宋迹、品宋食、游宋园五个部分。游客可在陈氏大宗、宋园等宋韵市集体验手作、绘扇、糖画，观看出将入相的变脸、斗鸡等民间游艺。推荐体验：身着汉服、头戴簪花，穿越回千年前的宋代。

宋韵芙蓉 金肖武摄

随后体验楠溪江竹筏漂流（同线路一Day 2上午）。

下午去采虹湾体验浪漫野趣。

采虹湾

采虹湾位于永嘉未来乡村豫章村，占地1000多亩，集田园、竹林、滩林、草坪于一体。汇集天空之翼、星空帐篷、鸟巢、天空之镜、轻奢露营基地等几十个网红打卡点。旺季门票约40元/人。

岭上烤全羊

傍晚前往岭上人家——拥有400多年历史的古村落，背山面溪，民居如吊脚楼。这里以烤全羊闻名，是楠溪江“美食打卡地”。实用贴士：周末人多，建议提前1天电话预订烤全羊；坐在溪水边的竹棚里，风从溪面吹来，手里抓着羊腿，才是山野的快乐。

实用信息汇总

交通

高铁：雁荡山站、楠溪江站均可抵达

自驾：雁楠公路串联雁荡山与楠溪江，是省内黄金自驾线路

景区交通：雁荡山景交车40元/人（3天无限次）

门票参考

方洞景区：40元

灵岩景区：50元

方洞+卧云栈道+灵岩联票：80元

灵峰+灵岩+大龙湫联票：170元

苍坡古村：10-25元

芙蓉古村：50元

丽水街：15元

出行贴士

最佳季节：春秋两季，天气宜人

穿搭建议：防滑运动鞋、夏季防晒+驱蚊、春秋备薄外套

灵峰夜游：每晚7点、8点各一场演出

灵岩飞渡：上午10:30和下午15:30各一场（非节假日）

山水有相逢，雁楠待君来

这个周末，就出发吧！

来 源：温州日报

原标题： 雁荡山×楠溪江CP宣布！两条线路串起古风+潮玩双倍快乐

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com