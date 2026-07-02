泰顺发布 2026-07-02 09:30:06

7月1日下午，泰顺县委常委会会议暨县委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署泰顺县贯彻落实工作。

7月1日下午，泰顺县委常委会会议暨县委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委、市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署泰顺县贯彻落实工作。

泰顺县委书记、县委党的建设工作领导小组组长张银贵主持会议并讲话。

会议指出，习近平党建思想作为习近平新时代中国特色社会主义思想的“党建篇”，科学回答了新时代党的建设重大理论和实践问题，为党的建设领域各方面工作提供了思想指引和根本遵循。我们要深刻把握习近平党建思想的科学内涵、理论渊源和实践基础，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉用其指导新时代全面从严治党实践，坚持做到学以致用、知行合一，以高质量党建保障各项事业高质量发展。

会议强调，要纵深推进全面从严治党，努力实现对标看齐、紧跟追随的政治效果，跨越赶超、多作贡献的发展效果，守正创新、走在前列的示范效果，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要在政治铸魂中淬炼绝对忠诚，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，深入推进“溯源悟思想、实干创实绩”系列活动，持续完善习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，严格执行民主集中制、重大事项请示报告制度，切实把学习成果转化为诠释绝对忠诚的实际行动。要在护航大局中提升党建效能，围绕省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，紧扣高质量发展首要任务，将党的组织体系、资源力量、工作机制深度嵌入“1611登峰行动”中，以党建引领高效能治理、保障高质量发展。要在固本强基中筑牢战斗堡垒，深入实施基层基础建设“争先攀高、全域建强”三年行动，刚性执行“重心下移、力量下沉”8条举措，一体推进各领域党建提质升级，以全域过硬的基层党建，筑牢坚强有力的战斗堡垒。要在选贤任能中锻造过硬队伍，大力弘扬“六干”作风，认真落实“三个区分开来”，注重日常考察和持续性审查，引导全县党员干部为人民出政绩、以实干出政绩。要在正风反腐中净化政治生态，持之以恒纠治“四风”，坚定不移惩治腐败，全面深化清廉建设，以更高标准、更实举措抓好全面从严治党各项工作，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

会议强调，要持续兴起学习宣传贯彻习近平党建思想热潮，结合开展树立和践行正确政绩观学习教育全面组织学习培训，广泛宣传开展宣讲，强化示范引领带动，不折不扣抓好学习的组织、贯彻、落实，进一步推动学习成果转化为推进高质量发展的强大动力。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委常委会会议暨县委党的建设工作领导小组会议召开

记者：王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com