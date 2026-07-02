瑞安市委书记李剑锋调研时尚侨贸区建设、经济稳进提质工作

瑞安发布 2026-07-02 09:27:06

7月1日，瑞安市委书记李剑锋率队赴江南新区调研时尚侨贸区建设、经济稳进提质工作。他强调，要锚定发展目标，强化协同攻坚，精准发力补短板、提质效、增动能，持续放大时尚侨贸特色优势，全域提升时尚侨贸能级，全力推动区域经济社会高质量发展。

7月1日，瑞安市委书记李剑锋率队赴江南新区调研时尚侨贸区建设、经济稳进提质工作。他强调，要锚定发展目标，强化协同攻坚，精准发力补短板、提质效、增动能，持续放大时尚侨贸特色优势，全域提升时尚侨贸能级，全力推动区域经济社会高质量发展。

李剑锋一行先后前往站前单元D-24、D-25地块（商城地块）和云周智能装备机械园区等重点项目现场，察看了解重点项目建设进展情况。

在随后召开的座谈会上，江南新区汇报今年以来重点工作进展情况及下步目标举措；瑞安市发改局、瑞安市经信局、瑞安市商务局汇报发言。

李剑锋指出，要精准攻坚，全力提升经济发展质效。要抓实工业提质增效，稳存量，育增量，推动工业经济稳中向好；要抓实外贸商贸升级，聚焦批发零售核心领域，常态化开展重点外贸企业走访服务，推进商贸“下转上”，持续壮大商贸经济体量；要抓实有效投资扩容，深挖存量潜力，补齐短板弱项，优化投资结构，以高质量投资赋能高质量发展；要抓实消费市场激活，盘活消费资源，培育新型消费场景，释放消费潜力、提振市场活力；要抓实市场主体培育，持续优化营商环境，深化“千名干部走千企”专项行动，主动靠前为企业纾困解难。

李剑锋强调，要聚焦强城，全域提升时尚侨贸能级。要围绕目标定位，做好“侨贸”文章。打破传统业态局限，立足区域资源禀赋，因地制宜创新业态模式，擦亮用好国际陆港金字招牌。要围绕要素保障，做好“空间”文章。把“居改工”“居改产”和城市更新联动起来，有序推动低效居住用地、闲置低效工业用地转型升级，优化产业空间布局。要围绕重大项目建设，加快攻坚进度。招引要再提效，瞄准大项目好项目持续发力，建设要再提速，加快推进交通路网、生活配套等项目建设，完善城市功能配套，运营要再提质，创新思路，“一楼一策”制定方案。要深挖文化底蕴树特色。把南戏故里、彭文席故居等文化特色有机融入城市规划建设当中，打造兼具产业活力、城市魅力、文化底蕴的现代化新区。

李剑锋强调，要协同联动，有序推进各项工作落地落实。要夯实基层治理基础，时刻绷紧安全生产这根弦，常态化开展隐患排查整治，守牢安全发展底线；各相关部门要高效协同，对工作中遇到的各类堵点难点，要第一时间响应处置、会商研判、破解攻坚，凝聚上下联动、齐抓共管的强大合力，确保各项工作落地落细、见行见效。

瑞安市领导朱建芳、何志友等陪同调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调研时尚侨贸区建设、经济稳进提质工作

记者：黄丽云/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com