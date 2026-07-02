龙港市领导开展“七一”慰问活动

龙港发布 2026-07-02 09:28:24

今年是中国共产党成立105周年。连日来，龙港市委书记林海涵，龙港市委副书记、市长叶鑫俊走访慰问基层党员，送去党组织的关怀和温暖，并向龙港市广大党员致以节日的问候。

今年是中国共产党成立105周年。连日来，龙港市委书记林海涵，龙港市委副书记、市长叶鑫俊走访慰问基层党员，送去党组织的关怀和温暖，并向龙港市广大党员致以节日的问候。

在龙江第一社区联合党委，林海涵来到老党员胡启抱家里，关切询问老同志身体状况和生活情况，鼓励老人乐观面对生活，安享幸福晚年。林海涵强调，各级党组织要始终把老党员的冷暖放在心上，做到思想上多沟通、生活上多照料、精神上多慰藉，精准落实养老、医疗、救助等政策，用心用情解决实际困难，让老同志真切感受到党组织的温暖与关怀。

林海涵还走访慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象陈定模，认真聆听老人讲述入党以来扎根基层、服务群众的工作经历与日常生活情况，对他坚守党员初心，为龙港经济社会发展做出的贡献表示感谢。林海涵指出，老党员是龙港城市建设发展的亲历者，一辈子听党话、跟党走，用实际行动践行入党誓词，是全市党员干部学习的榜样。希望老同志继续发挥政治优势、经验优势，为龙港基层党建、社区治理等工作多建睿智之言、多献务实之策。

走访中，林海涵强调，龙港市各级党组织和广大党员要深入学习贯彻习近平党建思想，牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，立足岗位履职尽责，聚焦群众急难愁盼办实事、解难题，以实干实绩推动龙港经济社会高质量发展，凝聚起党群同心、团结奋进的强大合力。

叶鑫俊来到沿江第四社区联合党委，慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象陈世初。叶鑫俊仔细询问老同志的身体状况、生活起居，认真倾听他的入党初心、奋斗故事，感谢他多年来为地方经济社会发展作出的积极贡献。了解到老人退休不退志、离岗不褪色，常年主动参与公益活动，持续关注龙港城市建设并积极建言献策，叶鑫俊对此予以充分肯定。他表示，老干部是龙港发展的宝贵财富，希望老同志保重身体，一如既往关心支持地方发展，发挥余热、传递正能量，为龙港高质量发展贡献银发力量。

叶鑫俊还来到湖前第三社区联合党委，走访慰问老党员林振化。叶鑫俊与他促膝长谈、亲切交流，细致询问身体健康、家庭生活和现实困难情况，认真倾听他的生活诉求与思想近况，勉励其保持乐观心态，坚信生活会越来越好，同时希望老党员发挥先锋模范作用，参与和支持社区各类重大项目推进工作。叶鑫俊叮嘱属地社区和相关职能部门，用心用情做好服务保障工作，让老党员切实体会党组织的关怀与温暖。

龙港市领导胡月珍参加活动。

来 源：龙港发布

原标题： 市领导开展“七一”慰问活动

记者/邓雨薇 方崇杰 谢秀长 马晨轩 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com