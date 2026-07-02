葡萄牙多举措应对极端热浪 最高气温可达47摄氏度
新华网 2026-07-02 10:43:08
葡萄牙政府1日发布高温预警，强化山火防控，加大对弱势群体的保障力度，以应对即将到来的极端热浪天气。
葡萄牙海洋和大气研究所表示，自2日起，葡萄牙本土18个地区中的12个地区将进入红色高温预警状态，预计至少持续至4日。其余6个地区将处于橙色高温预警状态。
葡萄牙内政部长路易斯·内韦斯1日说，未来几天气温最高可能达到47摄氏度。他呼吁民众保持高度警惕，避免一切可能引发火灾的危险行为，包括农田烧荒、露天焚烧、户外烧烤等活动，提醒民众切勿乱扔烟头，也不要将车辆停放在有植被覆盖的区域，以降低火灾风险。
同一天，葡萄牙卫生部宣布高温应对方案，要求各地市政府安排配备空调的临时避暑场所，以便在必要时为弱势群体提供庇护。
包括首都里斯本在内的部分城市自1日起已在地铁正常运营时间之外开放部分地铁站，为无家可归者提供夜间避暑空间。
鉴于未来几天葡萄牙野火风险加剧，葡萄牙民防部门已将火灾预警级别提升至三级，即较高等级预警。
来 源：新华网
原标题： 葡萄牙多举措应对极端热浪 最高气温可达47摄氏度
记者 荀伟
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州市域铁路S3线，又有新进展！社会07-02
-
浙江温州创新遗产继承“一类事”改革 破解群众“身后事”难题社会07-02
-
温州园博杯“谜超”本周六开战 百姓体验团招募现场观摩成员社会07-02
-
防汛砺精兵，实战护平安！消防开展山洪救援演练社会07-02
-
逆袭！浙南深山小城，凭交通枢纽改写发展版图社会07-02
-
探访泰顺鹧鸪养殖产业：扎根深山的“金大爷”社会07-02
-
省级样板！苍南整合投用12个民生服务综合体社会07-02
-
浙南红都何以红，平阳红色文旅打出“三张牌”社会07-02
-
瑞安国旗教育馆别样“红” 接待游客突破100万人次社会07-02
-
晴热高温“接棒” 未来一周以“桑拿天”为主社会07-02