新华网 2026-07-02 10:43:08

葡萄牙政府1日发布高温预警，强化山火防控，加大对弱势群体的保障力度，以应对即将到来的极端热浪天气。

葡萄牙海洋和大气研究所表示，自2日起，葡萄牙本土18个地区中的12个地区将进入红色高温预警状态，预计至少持续至4日。其余6个地区将处于橙色高温预警状态。

葡萄牙内政部长路易斯·内韦斯1日说，未来几天气温最高可能达到47摄氏度。他呼吁民众保持高度警惕，避免一切可能引发火灾的危险行为，包括农田烧荒、露天焚烧、户外烧烤等活动，提醒民众切勿乱扔烟头，也不要将车辆停放在有植被覆盖的区域，以降低火灾风险。

同一天，葡萄牙卫生部宣布高温应对方案，要求各地市政府安排配备空调的临时避暑场所，以便在必要时为弱势群体提供庇护。

包括首都里斯本在内的部分城市自1日起已在地铁正常运营时间之外开放部分地铁站，为无家可归者提供夜间避暑空间。

鉴于未来几天葡萄牙野火风险加剧，葡萄牙民防部门已将火灾预警级别提升至三级，即较高等级预警。

来 源：新华网

原标题： 葡萄牙多举措应对极端热浪 最高气温可达47摄氏度

记者 荀伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com