委内瑞拉地震死亡人数升至2295人
新华网 2026-07-02 10:43:08
委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯1日表示，该国日前发生的两次强震已造成2295人死亡、11267人受伤。
豪尔赫·罗德里格斯说，灾后搜救和安置工作仍在进行，目前已有6461人获救。委政府已调动超2.6万名军警、消防等人员参与搜救工作，另有1.7万名志愿者保障后勤。与此同时，还有4099名国际救援人员、153只搜救犬和49辆支援车辆正在灾区协助搜救及转运受灾民众。
豪尔赫·罗德里格斯表示，自6月24日地震发生以来，委内瑞拉已记录到782次余震，目前余震频率和震级均有所下降，但发生较强余震的风险仍然存在，民众仍需保持警惕。
来 源：新华网
原标题： 委内瑞拉地震死亡人数升至2295人
记者 田睿 廖思维
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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