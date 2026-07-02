中国新闻网 2026-07-02 10:38:16

据商务部网站1日消息，商务部服贸司负责人介绍2026年1-5月服务贸易发展情况。

2026年1-5月，我国服务进出口总额30994.8亿元(人民币，下同)，同比增长6%。其中，出口12304.6亿元，增长15.9%；进口18690.2亿元，增长0.4%。服务贸易逆差6385.6亿元，比上年同期缩小1607.2亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务出口增长较快。1-5月，知识密集型服务进出口13687.4亿元，增长5.4%，占服务进出口总额的44.2%。知识密集型服务出口6677.5亿元，增长12.2%，其中，知识产权使用费、个人文化和娱乐服务出口增长最快，增速分别为64.9%和50.1%。知识密集型服务进口7009.9亿元，下降0.3%。

旅行服务出口和运输服务进口增长较快。1-5月，旅行服务出口1885亿元，增长31.3%，在前五大服务出口领域中增速最快；运输服务进口4025.2亿元，增长26.7%，在前五大服务进口领域中增速最快。

来 源：中国新闻网

原标题： 商务部：1-5月我国服务进出口总额同比增长6%

本文转自：温州新闻网 66wz.com