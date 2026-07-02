6月全球人工智能领域新看点

新华网 2026-07-02 10:58:59

6月，全球人工智能（AI）领域持续迎来技术密集迭代和产业格局重塑。中美AI企业发布多款最新大模型，ChatGPT全球市场份额首度跌破五成；美国政府出台大模型访问限制措施，加拿大和法国等宣布加快AI自主能力建设；业界专家普遍认为，AI正加速走进真实物理场景。

6月，全球人工智能（AI）领域持续迎来技术密集迭代和产业格局重塑。中美AI企业发布多款最新大模型，ChatGPT全球市场份额首度跌破五成；美国政府出台大模型访问限制措施，加拿大和法国等宣布加快AI自主能力建设；业界专家普遍认为，AI正加速走进真实物理场景。

2026年6月23日，在链博会先进制造链展区中信集团展台，一款由灵心巧手（北京）科技股份有限公司生产的人形机器人在演示穿针引线。新华社记者吴青昊摄

大模型格局经历重塑

据美国“感应塔”数据分析公司6月16日发布的《2026年AI行业报告》，随着越来越多竞争对手涌现，开放人工智能研究中心（OpenAI）的ChatGPT在全球AI助手市场所占份额首次跌破50%。大模型市场格局正加快从单一巨头垄断转向多方竞争态势。

6月，全球多家AI企业陆续推出新模型。美国微软公司推出自主研发的7款MAI系列模型，其中包括编码模型MAI-Code-1-Flash。业内人士认为，该模型有助于减少微软对OpenAI模型的依赖，并能节省开发者使用成本。

OpenAI发布GPT-5.6系列模型，其中Sol版本为该系列旗舰模型，OpenAI公布的评估数据重点展示其在编程、生物学和网络安全领域的能力提升；Terra版本适合日常工作；Luna版本速度快且价格实惠。OpenAI表示，应美国政府要求，初期仅向一小批经政府审批的“可信任合作方”开放模型访问权限。

中国AI企业6月发布的大模型备受国际关注。稀宇科技（MiniMax）发布开源旗舰模型MiniMax M3，具备“前沿编程能力、百万词元上下文、原生多模态”三项核心能力，在编码与智能体评测中达到行业顶尖水平。

智谱推出新一代旗舰模型GLM-5.2。在全球百万用户参与盲测的前端开发评估系统Code Arena上，GLM-5.2取得全球可用模型第一的优异成绩。

2026年6月16日，参观者在美国洛杉矶的人工智能艺术博物馆DATALAND内参观。新华社发（曾慧摄）

AI技术主权引发关注

6月，美国AI企业Anthropic发表声明说，美国政府向其发出指令，要求禁止外国公民访问该企业新发布的“神话”和“寓言”模型。该企业随后将两款模型下线。此举引发外界对于过度依赖美国AI技术的担忧，如何构建AI领域技术主权成为多方关注焦点。

加拿大总理卡尼表示，美国政府利用出口管制指令对上述两款新模型施加限制，这表明过度依赖美国AI模型存在风险。“只有一个选择绝非好事。”卡尼说，出于这种考虑，加拿大政府正在推动贸易和技术的多元化。

法国总理勒科尔尼宣布，法国政府将在“法国2030”投资计划框架下追加6.55亿欧元投资，用于推动AI发展，并推进AI工具在公共服务中的应用。法国国内安全总局已决定终止与美国帕兰蒂尔技术公司的合同，并选定法国沙普斯视觉公司作为替代方案。他表示，法国“不能接受在数字领域形成新的战略依赖”，应该“建立真正的自主能力”。

欧盟委员会6月初公布“欧洲技术主权一揽子方案”，提出加强AI、半导体、云计算和开源等领域能力，以期增强欧洲数字自主性和韧性。一揽子方案将有助于扩大欧盟企业、公民和公共行政部门在核心技术方面的选择范围。

2026年6月24日，在大连国际会议中心，机器人在制作咖啡。新华社记者潘昱龙摄

AI落地与治理协同推进

6月，AI加速走进真实物理场景。美国科技公司英伟达在其官网发表的论文显示，公司一个研究团队联合美国卡内基-梅隆大学、加利福尼亚大学伯克利分校推出ENPIRE框架，把多种编码智能体部署至多台实体机器人，由编码智能体自主驱动整个闭环，完成高精度、高灵巧性任务。团队负责人表示，该研究为在物理世界中实现机器人自主进阶提供了切实可行的路径。

德国博世集团6月10日至11日在柏林举办互联世界大会。围绕AI下一阶段发展路径，与会者普遍认为，AI正从数字内容生成走向物理世界的规模化应用，制造业将成为最重要的落地场景之一。中国在推动AI与实体经济深度融合方面发挥着越来越重要的作用。

与此同时，AI相关治理和监管仍有待完善。在6月下旬举办的世界经济论坛第十七届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）上，与会专家表示，物理AI将是AI下一阶段重要发展方向，但现有模型还难以适配真实世界的多变环境，交互数据短缺、虚拟与现实脱节等问题仍待解决，物理AI的规模化推广将面临技术、安全、监管等多方面挑战。

来 源：新华网

原标题： 6月全球人工智能领域新看点

记者 冯玉婧

本文转自：温州新闻网 66wz.com