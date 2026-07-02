新华网 2026-07-02 11:01:34

韩国国家足球队在2026年美加墨世界杯小组赛阶段遭淘汰后，韩国国内质疑洪明甫被任命为国家队主教练的声音再起。首尔警方1日就这一任命过程中是否存在违法行为启动调查。

韩国国家足球队在2026年美加墨世界杯小组赛阶段遭淘汰后，韩国国内质疑洪明甫被任命为国家队主教练的声音再起。首尔警方1日就这一任命过程中是否存在违法行为启动调查。

6月24日，韩国队主教练洪明甫在场边观赛。当地时间6月24日，在墨西哥蒙特雷进行的2026美加墨世界杯足球赛A组小组赛中，南非队对阵韩国队。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄） 据韩国媒体报道，自韩国足协2024年7月再次任命洪明甫为主教练以来，警方累计接到8起相关举报，称足协主席郑梦奎等官员任命洪明甫的过程有“猫腻”，涉嫌渎职等违法行为。洪明甫本人未被列为举报对象。

警方一名官员说，相关案件先前由首尔市钟路区警方负责，考虑到其重要性，移交至首尔警察厅。按韩国媒体说法，首尔警察厅同时计划调查韩国国家队前主教练克林斯曼的任命过程是否存在违法行为。

韩国总统李在明6月28日通过社交媒体发声，对韩国队表现令民众失望表示遗憾，同时批评足协任命洪明甫为主教练的决定“荒唐”。他说，由于人事决策失误，韩国队未能晋级，“当你更看重个人关系而不是能力，让无能的人执教，结果很容易预见”。

洪明甫6月28日在墨西哥宣布辞职，并于6月30日凌晨和部分球员一同返回韩国。在仁川机场，数百名球迷抗议，现场爆发出喊声和嘘声。（张旌）

来 源：新华网

原标题： 首尔警方调查韩国队主帅任命是否违法

本文转自：温州新闻网 66wz.com