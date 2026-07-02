新华网 2026-07-02 11:04:02

以色列正直党领导人、前国防军总参谋长加迪·埃森科特6月30日正式宣布启动议会竞选活动。民调显示，正直党支持率直逼总理本雅明·内塔尼亚胡领导的利库德集团。

以色列正直党领导人、前国防军总参谋长加迪·埃森科特6月30日正式宣布启动议会竞选活动。民调显示，正直党支持率直逼总理本雅明·内塔尼亚胡领导的利库德集团。

对内承诺“团结”

埃森科特当天在以色列中部城市霍德沙龙启动竞选活动，打出“以色列必须胜利”的口号，强调即将到来的议会选举对以色列安全、团结等至关重要。埃森科特承诺，他将成为“有凝聚力”的领导人，“成为所有以色列公民的总理”。

6月7日，在以色列中部城镇科哈夫亚伊尔，安全人员在现场工作。新华社发（贾马尔·阿瓦德摄）

埃森科特在演讲中没有点名内塔尼亚胡，但称“那些人”在以色列制造分裂、“推进与国家利益相悖的行动”，意指现政府试图通过立法恢复对极端正统派犹太教徒的大规模兵役豁免并取消对这些人逃避兵役的制裁。

埃森科特批评现政府“撒谎”、不接受问责。“以色列没有再次犯错的特权。”他说，“我们将取代一个没有愿景和战略的领导层。”

埃森科特承诺成立一个国家调查委员会，调查2023年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列发动突袭事件。他承诺的事项还包括扩大军队规模，征召极端正统派犹太教徒和阿拉伯裔以色列人入伍；把预备役人员每年服役时长限制在50天。

6月7日，在耶路撒冷上空，以色列防空系统发射的拦截弹留下光轨。新华社发（贾马尔·阿瓦德摄）

对外主张强硬

埃森科特现年66岁，在军队中服役40年，作为高级指挥官参加过2006年与黎巴嫩真主党的大规模军事冲突，2015年至2019年担任总参谋长。他2022年当选议员，2023年9月创建正直党，随后加入战时内阁，但仅履职8个月就辞职，原因是与内塔尼亚胡就加沙地带军事行动存在分歧。

据《以色列时报》报道，埃森科特出身工薪家庭，与内塔尼亚胡受过美国教育的精英形象形成鲜明对比。他的小儿子2023年12月在加沙阵亡，一个侄子和一个外甥也在加沙作战时阵亡。

报道说，亲属在作战中阵亡，提高了埃森科特在以色列民众中的知名度，并使民众相信，他不会无谓地让以军士兵送死。与此相反，内塔尼亚胡的长子亚伊尔时常住在美国，在以色列引发争议。

不过，与几乎所有寻求总理职位的以色列政治人士一样，埃森科特对以色列在加沙、黎巴嫩和伊朗等地的军事行动表示支持，并且态度强硬。他曾称巴勒斯坦建国主张“无关紧要”，抨击内塔尼亚胡过于顺从美国总统特朗普对以色列在黎巴嫩停火的要求。路透社分析，如果埃森科特获胜，以色列的地区政策不太可能软化。

6月8日，在以色列特拉维夫，民众在避难间躲避导弹袭击。新华社发（吉德翁·马科维奇摄/基尼图片社）

参选前景难料

以色列第12频道电视台本周早些时候发布的一项民意调查结果显示，埃森科特领导的正直党有望赢得议会120个席位中的22席，而内塔尼亚胡领导的利库德集团有望赢得24席。正直党需与其他党派结盟以形成多数。

现阶段，两名前总理纳夫塔利·贝内特和亚伊尔·拉皮德已经组建名为“团结”的联合政党，同样寻求击败内塔尼亚胡。但埃森科特暗示，如果要与其他党派结盟，必须由他担任领导。此外，他曾表示不会在兵役问题上向极端正统派犹太教政党妥协，亦尚未决定是否与阿拉伯裔以色列人的政党结盟。

以色列议会选举的日期尚未确定，预计不晚于10月。路透社说，尽管正直党近期民意支持率上升，展现强劲势头，但分析人士预期内塔尼亚胡仍有可能以令人意想不到的方式扭转局势。

来 源：新华网

原标题： 以军前总参谋长宣布参选 挑战内塔尼亚胡

作者 胡若愚

本文转自：温州新闻网 66wz.com