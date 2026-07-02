新华网 2026-07-02 11:04:53

据英国《金融时报》6月30日报道，北约秘书长马克·吕特接受采访时表示，欧洲多国和加拿大“今后数年内”从美国订购的军火总额达3000亿美元，将支撑美国军工业19.5万个就业岗位。

据英国《金融时报》6月30日报道，北约秘书长马克·吕特接受采访时表示，欧洲多国和加拿大“今后数年内”从美国订购的军火总额达3000亿美元，将支撑美国军工业19.5万个就业岗位。

报道说，在乌克兰危机持续延宕、美国总统特朗普要求欧洲增加防务支出的背景下，吕特大谈欧洲购买美国军火，试图在下周北约峰会前用经济数据说服特朗普延续对北约的军事同盟承诺。“这向美国民众和美国总统展示了欧洲和加拿大正加紧行动。”吕特说。

2025年6月25日，在荷兰海牙，北约秘书长吕特在北约峰会期间出席新闻发布会。新华社记者赵丁喆摄

北约峰会定于7月7日至8日在土耳其安卡拉举行。吕特称，他上周访美旨在安抚美方对欧洲盟友的不满情绪。据报道，吕特上周在白宫表示，特朗普有理由对北约盟友未就伊朗战事给予足够支持感到愤怒，特别是那些不允许美国军机使用其领空或军事基地的国家。

然而，吕特在采访中重复他在白宫的说法，称那些让特朗普失望的只是“孤立事件”，美军设在欧洲的军事基地在伊朗战事期间仍支持约5000架次美军机起降。他说，“因此我上周的论点是，欧洲再次成为美国投射力量的一大平台”，欧洲国家履行承诺的“总体情况非常积极”。

伊朗战事导致美国向欧洲多国交付军火严重迟延。吕特对此称，欧洲军工业基础强劲，但“部分关键能力”基本只能从美国获取，“美国军工业对于北约保持整体威慑极其重要”。但他同时表示，鉴于当前美国军工产能瓶颈，一些欧洲国家只能从北约以外国家采购。

2025年6月25日，在荷兰海牙，美国总统特朗普（前）在北约峰会后出席记者会。新华社记者赵丁喆摄

吕特曾任荷兰首相，2024年10月起出任北约秘书长。他先前讨好特朗普的言论被媒体诟病“过于谄媚”。上周访问白宫期间，吕特再次施展“拍马”功夫，称赞特朗普在促进北约国家增加军费上的“成功”。

北约成员国在特朗普持续施压下已于2025年6月集体同意，将各国年度防务开支在2035年前达到国内生产总值（GDP）的5%，但美国仍主张打造一个建立在“伙伴关系而非依赖关系”之上的北约，即美国将推动欧洲在北约常规防务中发挥主导作用。此外，美方6月被曝有意大幅削减部署在欧洲北约盟国的战机数量，同时将减少航空母舰、战舰和潜艇在欧洲的部署。

来 源：新华网

原标题： 北约秘书长欲用“军火费”拉住美国？

作者 海洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com