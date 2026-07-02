“深圳将全域开放无人驾驶”系误读（2026·07·02）

全国网络辟谣 2026-07-02 17:02:36

辟 谣 “深圳将全域开放无人驾驶”系误读

详情：2026年7月1日起，修订后的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将正式施行，近日在网络社交平台上引发广泛讨论。部分网帖将修改决定中“有序探索全域开放道路测试、示范应用”解读为“全域开放无人驾驶出租车”，甚至关联“网约车司机失业”等话题。

据悉，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》是中国首部规范智能网联汽车管理的地方性法规。修正后的管理条例第十七条规定，市政府可以“在全市有序探索全域开放道路测试、示范应用，探索开展商业化运营试点”。多位行业人士指出，对这条法规的理解，关键在“有序探索”四个字。事实上，“有序探索”仅是立法授权，政府“‌有序探索‌”全域道路测试与示范应用的‌立法授权‌，并不意味着直接开启全市范围的无人驾驶出租车商业化运营。当前智能网联汽车仅限于测试示范，市级层面并未出台商业化试点的相关政策。该条款意味着政府获得了在更大范围内推进测试的法律依据，但具体何时开放、开放哪些区域，仍需根据基础设施条件、安全评估结果逐步推进。目前，深圳的测试已覆盖无人物流配送、无人环卫清扫、无人巡逻安防、自动驾驶小巴接驳等多种场景，这些都是在限定区域和特定环节开展的验证工作，旨在为更大范围的开放积累数据和经验。这和“7月1日起全城跑无人出租车”完全是两回事。（来源：“深圳晚报”微信公众号）

辟 谣 “新疆大石峡水利枢纽工程坍塌”不实

详情：近日，一则“大石峡水利枢纽工程坍塌”的视频在网络平台流传，引发关注。新疆乌什县委网信办会同相关部门核实，该信息不实。发布人谢某为博取关注，利用图像合成技术炮制大石峡水利枢纽工程坍塌场景。网信和公安部门已依法对谢某进行处理。 （来源：“阿克苏网络举报”微信公众号）

科 普 中外合作办学是“低分捷径”？报考需要注意什么？

详情：一部分考生和家长认为，中外合作办学是一种“低分捷径”，是一种可以“混”文凭的好渠道。事实上，这是一个常见的误区。部分中外合作办学的录取分数比同层次高校普通专业低，但这并不意味着“低分就能轻松入学、轻松毕业”。中外合作办学学习过程对外语要求较高、课程压力较大、毕业标准较严，学业挑战往往高于普通专业。随着中外合作办学质量稳步上升，不少中外合作办学的录取分数线已经接近甚至超过本校普通专业。中外合作办学不是“低分躺赢”的捷径，它拥有中外双方完善的质量监控体系，许多项目采用中外同卷考评，毕业要求不低于外方合作院校标准。因此中外合作办学不是混日子的“避风港”。

家长和考生可向学校了解招生简章、毕业生就业质量报告、中外合作办学自评报告等内容，查阅目标专业的升学率、毕业生流向等相关数据。对于还没有毕业生的新设中外合作办学，考生可以从境内外办学者的国际化办学水平、开设专业的市场适配性、人才培养方案的中外融合度等方面综合研判是否符合自身求学需求。

报考中外合作办学需要注意什么？如果要报考中外合作办学，需要通过教育部官方渠道仔细核验，凡是依法审批或备案的在办合作办学，均可通过教育涉外监管信息网（http://www.crs.jsj.edu.cn/）查询。考生和家长只需登录平台，根据需要输入专业或课程、中方合作高校、外方合作高校、外方所在国家或地区等搜索词条，即可做出筛查。（来源：“央视新闻”微信公众号）

通 报 用AI编造散布“东鹏特饮创始人不喝自家饮料”谣言，罗某某被刑拘

详情：近日，深圳市公安局南山分局接东鹏饮料（集团）股份有限公司报案，反映网传该企业创始人不喝自家品牌饮料等大量不实信息。经该局溯源调查，罗某某（男，39岁，自媒体从业人员）为博取关注、引流牟利，借助AI工具编造虚假信息散布谣言，相关内容广泛传播，造成恶劣社会影响。目前，罗某某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（来源：“深圳网络辟谣”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com