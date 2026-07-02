山海争锋！乐清主场大胜洞头
温州新闻网 2026-07-02 21:20:00
7月2日晚上，2026浙BA温州预选赛同步迎来乐清对阵洞头的山海特色大战，乐清全队发挥出色，凭借压倒性赛场表现，以92：50拿下本场胜利。
温州网讯（记者 温婉）7月2日晚上，2026浙BA温州预选赛同步迎来乐清对阵洞头的山海大战。乐清全队发挥出色，凭借压倒性赛场表现，以92：50拿下本场胜利。
比赛开局，坐镇主场的乐清队迅速进入作战状态，全队手感滚烫，一开场就掌握赛场绝对主动权，早早拉开比分差距。队内新星18岁小将陈品睿凭借上一轮赛事的亮眼发挥，本场被对手重点盯防。但乐清队伍阵容雄厚，多点开花，队友薛乐琪上演华丽个人三分秀，持续巩固队伍大比分领先优势，成为本场取胜核心功臣。
面对巨大分差，韧性十足的洞头男篮并未轻言放弃。球队在第二节及时调整攻防战术，加强内线强攻和外线传导，打出一波进攻小高潮。但无奈前期分差差距过大，最终未能完成逆转，以92：50败给乐清。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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