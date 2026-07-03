温州日报 2026-07-03 08:21:00

温州市境外投资服务交流会暨全球服务商温州行活动启幕，全球服务商理事会温州工作站正式授牌落地，标志着沪温两地构建起长期稳定的出海协作生态，打通“上海高端专业服务+温州优质制造产业”的出海新通道。

温州网讯 借力上海高能级开放服务资源，温州企业出海迎来常态化、专业化、全链条服务新支撑。昨天，温州市境外投资服务交流会暨全球服务商温州行活动启幕，全球服务商理事会温州工作站正式授牌落地，标志着沪温两地构建起长期稳定的出海协作生态，打通“上海高端专业服务+温州优质制造产业”的出海新通道。

作为民营经济大市和对外开放先行地，温州企业境外投资活力持续迸发，新能源、汽配、电气等优势产业全球化布局节奏不断加快。伴随着出海步伐加快，企业对境外合规备案、跨境金融、海外法务税务、跨国人才管理等专业化服务的刚需持续增长，传统单一的出海服务模式已难以适配企业国际化纵深发展的需求。而上海静安区作为国内高水平对外开放标杆，是“全球服务商计划”发起地，汇聚全国顶尖的跨境咨询、法律、人力、金融资源，拥有成熟完善的企业出海服务体系，两地资源优势高度互补、合作空间广阔。

此次活动以“沪温协同·链动全球——构建‘上海服务+温州制造’出海新生态”为核心，由沪温两地发改部门指导、全球服务商理事会主办，汇聚了毕马威、美世咨询、新加坡立杰律所、卓佳大中华区等数十家海内外头部全球服务商、金融机构和温州重点境外投资企业代表，实现政策、产业、资本、专业服务的精准对接。

活动现场，全球服务商理事会温州工作站正式授牌，该工作站是沪温协同赋能企业出海的标志性实体载体，彻底打破以往短期活动式对接模式，转为常态化、本地化、长效化服务机制。未来工作站将持续衔接上海静安优质全球服务资源，扎根温州本地市场，为我市出海企业提供就近可享、全流程覆盖的境外投资配套服务，补齐温州企业国际化发展的服务短板。

针对温州产业出海真实痛点，现场开展多场高匹配度的专业主题分享，干货密集落地产业一线需求。如毕马威企业咨询中国有限公司交易与投资并购总监金旭结合温州特色产业结构，深度剖析汽配、新能源等产业出海机遇、风险与高质量发展路径。美世中国分享的全球化人才管理实践，则引发了不少企业的共鸣。从东南亚劳动用工政策的国别差异，到欧洲跨文化团队融合难点，案例鲜活，直指痛点。

来 源：温州日报

原标题： 全球服务商温州工作站授牌落地 沪温协同赋能“温州制造”逐浪全球

记者 张晨 实习生 潘一真

本文转自：温州新闻网 66wz.com