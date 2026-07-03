温州日报 2026-07-03 08:25:00

7月1日，市人大常委会党组书记、主任张加波结合学习贯彻习近平党建思想，为市人大常委会及机关党员干部，讲授树立和践行正确政绩观学习教育专题党课。

温州网讯 根据市委学习教育工作的部署要求，7月1日，市人大常委会党组书记、主任张加波结合学习贯彻习近平党建思想，为市人大常委会及机关党员干部，讲授树立和践行正确政绩观学习教育专题党课。

张加波指出，树立和践行正确政绩观是学习贯彻习近平党建思想的实践要求和重要抓手，是做好新时代人大工作的时代考题和必修课程。要深入学习贯彻习近平党建思想，在循迹溯源中把握树立和践行正确政绩观的重要意义、内在根基、价值归宿、检验标准、实践路径和科学方法，立足人大工作岗位，以“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”为标尺，用实实在在的履职实效护航温州经济社会高质量发展，奋力当好树立和践行正确政绩观的表率。

张加波强调，要增强监督质效，当好服务大局的表率，精准确定监督议题，多做打基础、利长远、惠民生的潜绩，推动党委决策落地、民生实事落实。要强化法治担当，当好法治护航的表率，树牢法治信仰，提升立法水平，筑牢法治保障，协同推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。要践行人民民主，当好心系群众的表率，发挥全过程人民民主主渠道作用，始终站稳人民立场，主动走进群众，用心汇集民意，把群众满意作为检验工作的最高标准。要锤炼过硬作风，当好实干担当的表率，发挥领导干部“头雁效应”，深怀敬畏之心，守牢廉洁底线，巩固拓展学习教育成果，不断提升服务现代化建设的能力水平，为温州加快打造“一圈一极一中心”贡献更多人大智慧和力量。

来 源：温州日报

原标题： 张加波讲授专题党课 以正确政绩观推动人大工作高质量发展

记者 林岳

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