温州日报 2026-07-03 08:26:00

近日，市政协主席、党组书记施艾珠为全体政协机关干部和市政协党员委员履职临时党支部委员讲授树立和践行正确政绩观专题党课。

温州网讯 根据市委学习教育工作的部署要求，近日，市政协主席、党组书记施艾珠为全体政协机关干部和市政协党员委员履职临时党支部委员讲授树立和践行正确政绩观专题党课。

施艾珠围绕深学笃行习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，从厘清政协系统正确政绩观是什么、在政协履职中要怎么做、怎样抓好学习教育见实效三个方面，结合政协工作实际进行解读。她指出，要将开展学习教育同服务党政中心大局和推进政协重点履职结合起来，同持续整治形式主义为基层减负结合起来，真正把正确政绩观内化于心、外化于行，为做强“一圈一极一中心”提供坚强保障。

施艾珠强调，要做实调研、敢说真话、倾听民声、凝聚人心，把优质的提案、精准的建言、高质量的协商、群众的满意度当做检验树立和践行正确政绩观的“试金石”，以正确政绩观引领政协事业高质量发展。要紧扣党委政府中心工作谋划履职重点，坚决防止“重出场频次，轻履职成色”“重发言篇幅，轻建言精度”“重活动声势，轻跟踪问效”“重个人显绩，轻全面协同”“重被动应付，轻主动谋划”倾向，力争让每项履职工作都落地生根、取得实效。要慎终如始，继续落实好省市委部署的各项要求，善始善终开展学习教育，自省自警严明纪律要求，常态长效完善制度机制，以实际实效检验学习教育成果，努力用实干创造经得起实践、人民、历史检验的实绩。

市领导徐有平、郑建忠、胡荣党、曾瑞华参加。

来 源：温州日报

原标题： 施艾珠讲授专题党课 以高质量履职成果检验正确政绩观

记者 黄荣杰

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