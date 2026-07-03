观影、下棋、休闲聊天……防空洞里享清凉

温州网讯 昨天，多名市民在市区华盖山防空洞避暑纳凉厅观影、下棋、休闲聊天。当天市区气温超30℃，而防空洞内约为22℃，阴凉舒适。为期三个月的市区人防工程纳凉点于7月1日开始对外开放，配备了保安、保洁等管理人员，安静优雅的环境成为周边市民避暑纳凉的好去处。

来 源：温州日报

原标题： 防空洞里享清凉

记者 蒋文广

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