温州日报 2026-07-03 09:06:17

温州网讯 巴西当地时间6月30日，温州市与巴西里约热内卢市签署建立友好城市关系意向书。中巴各界友好人士共同见证签约，标志着两地正式搭建起官方常态化交流平台，双方关系迈入新阶段。

里约热内卢市是巴西联邦共和国第二大城市、里约热内卢州首府，位于巴西东南部大西洋西岸，拥有世界著名天然良港，是巴西及南美重要经济中心，以交通枢纽、金融和旅游业闻名。该市始建于1565年，曾为巴西首都，2012年其独特景观被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

里约市议长卡亚多在签署仪式上表示，中国作为全球最重要经济体之一，在科技创新、企业发展等方面表现突出；面向未来，中国对创新的投入使两座城市拉近关系更具价值。里约热内卢市与温州市签署建立友好城市关系意向书，旨在加强城市交往，深化两国关系，促进经验分享、伙伴关系建设并造福民众。

据市外办相关负责人介绍，近年来，我市与巴西交流合作日益紧密。2024年恰逢中巴建交50周年，我市与巴西第一大城市圣保罗市签署协议，正式建立友好交流关系。2024年至2025年，温州市代表团多次访问里约，围绕招商推介、产业对接、侨务合作等开展多场座谈，签约农业、新能源等多个领域合作项目。

当前，恰逢2026美加墨世界杯激战正酣，巴西足球再次吸引全球目光。而在温州，与桑巴足球的缘分早已结下。2025年，巴西体育部足球和球迷事务局局长阿蒂森？马佐利率足球小将贝利尼奥及商贸代表团访温，与温州足球少年面对面交流。其间，市体育局、鹿城区人民政府与巴西博塔福戈足球俱乐部签订三方战略合作协议，温州市实验中学集新校区被授予“温州市青少年足球人才培养基地”称号。

此次两市签署建立友好城市关系意向书，是我市深化对外开放、拓展国际“朋友圈”的又一重要成果。下步，两地将进一步深化产业互补、拓展经贸往来、加强人文交流，推动友好关系转化为实实在在的合作成果，为中巴全面战略伙伴关系发展贡献地方力量。

来 源：温州日报

原标题： 中巴地方合作再添新成果 温州与里约热内卢签署友城意向书

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com