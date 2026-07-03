AI微党课《浙江“橘”势》

学习强国温州学习平台 2026-07-03 09:36:00

作品《浙江“橘”势》以温州瓯柑为叙事主线，深挖“四千精神”，讲述瓯柑产业依托政策扶持、科技赋能、法治保障破局重生，变成富民金果的故事，阐释浙江人“能吃苦、懂坚守、敢创新”的精神。