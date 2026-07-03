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AI微党课《浙江“橘”势》

学习强国温州学习平台 2026-07-03 09:36:00
作品《浙江“橘”势》以温州瓯柑为叙事主线，深挖“四千精神”，讲述瓯柑产业依托政策扶持、科技赋能、法治保障破局重生，变成富民金果的故事，阐释浙江人“能吃苦、懂坚守、敢创新”的精神。

　　作品《浙江“橘”势》以温州瓯柑为叙事主线，深挖“四千精神”，讲述瓯柑产业依托政策扶持、科技赋能、法治保障破局重生，变成富民金果的故事，阐释浙江人“能吃苦、懂坚守、敢创新”的精神。

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原标题： AI微党课《浙江“橘”势》

作者：林雨萱、黄友余、徐继承、朱洛婕、叶德荣、林果果、刘豪弈

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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