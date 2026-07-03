平阳县委书记孟晓斌督查水利工程防汛备汛和城市防内涝工作

平阳发布 2026-07-03 09:35:00

7月2日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江、水头、萧江等地，督查水利工程防汛备汛和城市防内涝工作。

7月2日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江、水头、萧江等地，督查水利工程防汛备汛和城市防内涝工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议研究部署防汛抗旱工作时的重要讲话精神，坚持人民至上、生命至上，立足防大汛、抢大险、救大灾，以“时时放心不下”的责任感，抓细抓实防汛备汛各项措施，全面提升防灾减灾综合能力，全力守护人民群众生命财产安全和城市运行安全。

孟晓斌首先来到鳌江镇夹坑水库，仔细询问水库汛限水位、值班值守和应急预案制定情况，要求水库管理单位严格落实防汛责任，加强巡查监测，科学精准调度，确保水库安全运行。

在水头镇中后闸站，孟晓斌详细了解闸站设施设备运行维护及排涝能力。他强调，要确保闸站设备处于最佳状态，强化水利工程联合调度，切实发挥防洪排涝作用。

在萧江镇昌盛路，孟晓斌实地察看排水管网清淤疏通工程进展，了解通过管网改造提升城市排水防涝能力的具体举措。他要求，相关部门和属地乡镇要加快施工进度，强化质量监管，全面疏通堵点，配足强排设备，有效应对短时强降水可能引发的城市内涝问题。

在坡南历史文化街区，孟晓斌实地察看坡南河道整治和平鳌平原排涝系统治理提升情况。他强调，要统筹推进河道疏浚和水系连通工程，确保内河水系畅通，不断提升区域排涝能力；要注重保护历史街区风貌，做到防汛安全与文化遗产保护有机结合。

在县水利局，孟晓斌查看了鳌江流域预报调度一体化平台运行。他强调，要以数字化改革为牵引，依托科技手段提升汛期科学决策和精准调度能力，推动防汛防涝工作从“经验判断”向“智慧研判”转变。

督查中，孟晓斌强调，当前正值主汛期，防汛工作已进入最关键阶段，全县上下要绷紧思想之弦，全力做好各项应对准备。要进一步提升水利的基础能力，加快防洪排涝工程体系建设，夯实防灾减灾硬件支撑；要进一步提升预警响应能力，健全监测预警联动机制，确保险情早发现、早处置；要进一步提升分析研判能力，用好数字化、智能化手段，提高对雨情、水情、汛情的动态研判水平，提高决策科学性；要进一步提升科学调度能力，统筹上下游、干支流，实现全流域精准调度，发挥水利设施综合效益；要进一步提升水利工程建设能力，紧盯质量与进度，打造经得起检验的精品工程、民心工程；要进一步提升水利干部队伍能力，加强实战演练和专业培训，打造一支忠诚干净担当、专业素质过硬的水利铁军。

平阳县领导洪志亮、华怀健、钱况参加督查。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌督查水利工程防汛备汛和城市防内涝工作

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com