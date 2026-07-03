温州都市报 2026-07-03 09:37:00

昨天上午，G15沈海高速鳌江西往平阳方向路段，一辆运载活猪的货车突发火情，现场浓烟弥漫。鳌江消防救援站接警后迅速出动，第一时间赶赴现场展开处置。

温州网讯 昨天上午，G15沈海高速鳌江西往平阳方向路段，一辆运载活猪的货车突发火情，现场浓烟弥漫。鳌江消防救援站接警后迅速出动，第一时间赶赴现场展开处置。

经勘查发现，起火部位位于货车侧方电瓶处，明火已由车主自行扑灭。为防止高温引发复燃，消防救援人员立即使用水枪对电瓶区域进行持续喷淋降温。确认无复燃风险后，消防救援人员又对车身及车厢内生猪进行洒水降温，避免生猪因高温中暑，最大限度为车主挽回经济损失。经过近30分钟紧张处置，现场安全隐患彻底排除。经清点排查，车内生猪并未受伤，后续车主将重新把猪崽装载至新车运送，道路也随之恢复畅通。

车主解先生是陕西人，当天上午7点半，他装载770头猪崽从苍南出发，沿沈海高速前往台州玉环进行售卖。行驶途中，解先生从后视镜突然发现车辆侧方冒烟起火，危急时刻，他迅速靠边停车报警，并利用车载灭火器进行了初期扑救。

消防部门提醒：夏季气温较高，车辆线路老化、电瓶短路等问题极易引发火灾。出车前务必做好车辆安全检查，随车配备灭火器，确保行车安全。如遇火情，请及时拨打119报警求助。

来 源：温州都市报

原标题： 770头“二师兄”高速遇险 火灭后还给它们冲了个凉水澡

记者 吴祖坚 通讯员 富心怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com