泰顺发布 2026-07-03 10:01:21

7月2日，泰顺县四套班子月度工作交流会暨“双争双抢”专项行动月度例会召开。

7月2日，泰顺县四套班子月度工作交流会暨“双争双抢”专项行动月度例会召开。泰顺县委书记张银贵在会上强调，要聚力“1611登峰行动”，聚焦“落实”二字，突出问题导向、目标导向、实干导向，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，进一步“加大破题力度、提速登峰步伐”，鼓足干劲攻坚三季度、冲刺全年红。

泰顺 县委副书记、县长陈钷主持会议。 泰顺 县领导雷全勉、赖立峰等参加会议。

会上解读了《关于深入践行“马上就办”精神 全面提升工作效能的通知》；汇报了“双争双抢”专项行动进展情况；通报了招商引资、重大项目督查情况；相关分管县领导和责任单位对《问题清单》作发言；与会县领导围绕分管领域重点工作作交流发言。

张银贵指出，7月份是三季度的开局首月，也是承上启下的关键节点，各乡镇各部门要树立“靠前解题、系统破题”思维，强化协同联动，进一步增强解题意识、强化解题担当、提高解题能力，遇到问题马上办，对接争取强协同，招引谋划重统筹，以正确政绩观引领推动全年目标任务落地落实，切实做到“以月保季”，为夺取“全年红”奠定坚实基础。

张银贵强调，要紧抓经济“稳增长”，坚持以经济运行调度为抓手，统筹抓好扩投资、促消费、稳外贸，确保经济运行稳进提质。要紧抓产业“育动能”，持续优化产业结构，因地制宜培育新质生产力，加快推动开发区管理体制机制改革，进一步深化文旅体制改革、加大文旅营销模式变革，不断拓宽农产品产销路径，推进一二三产融合发展。要紧抓项目“强攻坚”，滚动推进重大项目谋划储备，提升招商引资质效，全面盘活存量资源和资产，深入实施新一轮“强城行动”，持续完善城乡基础设施配套，全面提升城市功能品质与综合承载能力，以项目攻坚积蓄长远发展动能。要紧抓民生“增福祉”，扎实推进基本公共服务一体化，统筹抓好教育、医疗、托育普惠性民生建设，全力做好迎峰度夏电力保供工作，用心用情解决群众急难愁盼，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。要紧抓平安“守底线”，统筹好发展和安全，深入开展安全生产重大风险隐患排查整治行动，常态化开展防溺水、防意外安全宣传教育，抓实暑期学生身心健康、困难学生就学保障各项工作，坚决守住安全生产、生态环保底线，全力守护群众生命财产安全。要紧抓党建“筑根基”，深入学习贯彻习近平党建思想，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育整改整治工作，确保学习教育全程全面高质量。

张银贵强调，要聚焦工作落实、协同攻坚、队伍建设关键环节，全面落实“三分”协调工作机制，建立健全问题发现机制，严格执行重大事项请示报告制度，精准分层分类分级处置各类发展难题。要坚持激励与约束并重，强化日常监督、及时奖励，构建“抓过程、重环节、快节奏、讲结果”落实闭环，营造比学赶超、争先创优的浓厚干事氛围。

来 源：泰顺发布

原标题： 县四套班子月度工作交流会暨“双争双抢”专项行动月度例会召开

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com