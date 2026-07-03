苍南县委书记张本锋调研片区组团发展工作

苍南发布 2026-07-03 10:01:21

7月2日，苍南县委书记张本锋率队调研片区组团发展工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，紧扣以“千万工程”牵引城乡融合发展、缩小“三大差距”战略部署，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，立足各地资源禀赋精准锚定发展定位，系统推进片区组团联动发展，全力打造具有苍南辨识度的乡村共富组团样板。

7月2日，苍南县委书记张本锋率队调研片区组团发展工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，紧扣以“千万工程”牵引城乡融合发展、缩小“三大差距”战略部署，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，立足各地资源禀赋精准锚定发展定位，系统推进片区组团联动发展，全力打造具有苍南辨识度的乡村共富组团样板。

灵溪镇双岭村，全新打造的冇事咖啡项目建设已进入收尾阶段，预计8月正式投运。张本锋实地察看项目现场，详细听取整体规划布局、后续运营模式等相关介绍。他指出，乡村产业发展要把壮大村集体经济、带动群众增收致富作为根本落脚点，以特色业态为纽带拓宽本地就业渠道，以产业联动赋能片区组团发展。要牢固树立“产业+文旅”融合发展理念，精心打造多元消费场景、丰富产业业态供给，深度植入当地“三瓜一稻”等特色农产，健全完善联农带农利益联结机制，推动发展模式从单一村庄自主增收向片区抱团共富迭代升级。同时，当前汛期临近，张本锋叮嘱相关负责人，要常态化开展安全隐患排查整治，从严从细落实各项防护举措，全力保障游客生命财产安全。

在桥墩镇碗窑村、腾中村等地，张本锋察看项目建设推进、业态培育打造等情况，与到访游客亲切交流，细致询问游玩体验，认真听取游客对景区提质的意见建议。张本锋指出，产业发展是乡村片区组团建设的重中之重。要立足自然生态本底，深挖特色优势与发展潜力，丰富文旅产品供给，精耕场景策划与消费体验，完善基础设施及周边配套，充分释放产业综合效能，因地制宜推动片区组团发展走深走实。要系统整合片区各类资源要素，积极招引返乡创业主体参与共建，谋划实施一批带动性强、示范效应突出的产业项目。要优化产业空间布局，以组团式、集群化模式推动全链条发展，真正实现资源共享、联动共赢。

走进莒溪镇大坪村，层层梯田新秧吐绿，孕育着乡村产业振兴的蓬勃生机。在详细听取片区组团发展思路及项目推进情况汇报后，张本锋指出，要立足梯田生态资源与现有产业基础，以重点村为核心辐射带动周边村落，加快构建集种植、加工、文旅于一体的全产业链体系，全力打造农文旅深度融合示范样板。要通过规范化管理、数字化改造、市场化运作协同推进，深耕水稻精品化高端发展路径，以精深加工延伸产业链条、提升产品附加值，推动产业形态从单一售卖农产品向沉浸式农文旅体验升级，引领传统种植业向标准化、品牌化方向跃升，让村民在家门口实现稳定就业、持续增收。

苍南县领导蔡永杰、陈培标、黄瑞顶参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋调研片区组团发展工作

记者/林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com