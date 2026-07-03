永嘉县四套班子领导开展“七一”慰问活动

永嘉发布 2026-07-03 10:01:21

连日来，吴呈钱、钟方成、胡宝锋、王晓雄、黄金锡等永嘉县领导分赴各地，走访慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象、建国前老党员、困难党员，送去党的关怀和组织的温暖，并向永嘉县广大党员致以节日的祝福和诚挚的问候。

今年是中国共产党成立 105周年。连日来，吴呈钱、钟方成、胡宝锋、王晓雄、黄金锡等永嘉县领导分赴各地，走访慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象、建国前老党员、困难党员，送去党的关怀和组织的温暖，并向永嘉县广大党员致以节日的祝福和诚挚的问候。

永嘉县委书记吴呈钱到东城、北城街道开展“七一”慰问活动。永嘉县领导黄益文参加慰问。

在 北城 街道城北社区建国前老党员李启盈家中，吴呈钱与老人亲切交谈，详细询问生活情况，叮嘱老人保重身体，对他所作出的贡献表示衷心的感谢 ，并鼓励他继续为 永嘉 发展建言献策、发挥余热，当好党委、政府联系服务群众的桥梁和纽带 。 吴呈钱 要求 ， 属地 部门要时刻把老党员的冷暖挂在心上，从生活上和精神上真心实意地关心老党员，让他们切实感受到党组织的 关怀和 温暖。

随后，吴呈钱 先后 来到 东城 街道山仓村 和绿峰村 ，走访慰问困难党员王银松 和 “ 光荣在党 50 年 ” 纪念章颁发对象陈洪肖 。在 王银松 家， 吴呈钱 关切 询问困难党员的身体状况和生活情况， 详细了解家庭经济收入情况， 叮嘱他 多 保重身体，有困难及时向组织反映 ，属地部门要及时 帮助解决实际困难。 在 陈洪肖 家， 吴呈钱 为他 颁发 “ 光荣在党 50 年 ” 纪念章，感谢多年来为党的事业、地方经济社会发展作出的积极贡献。

吴呈钱指出，广大老党员、老同志是我们党光辉历程的参与者、奋斗者、见证者，是我们的宝贵财富。永嘉县各级党员领导干部要认真学习贯彻习近平党建思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，传承赓续老党员身上的光荣传统，树立 “功成不必在我、功成必定有我”的境界和担当 ， 不忘初心、牢记使命 ，站稳人民立场，立足岗位职责，强化责任担当，以务实作风做好各项工作，奋力推动各项任务落地落实， 以实干担当推动 永嘉高质量发展。

永嘉县委副书记、县长钟方成到沙头镇开展“七一”慰问活动。永嘉县领导戴春光参加慰问。

98 岁的董大眉有着 70 多年党龄，钟方成倾听老人回忆革命往事和奋斗历程，感谢他为革命和建设事业作出的贡献，叮嘱老人保重身体。随后，钟方成看望慰问 困难 党员王可周、张光娒，关切询问他们的身体状况、生活情况和实际困难，叮嘱属地及相关部门要加强对困难党员的关心关爱，积极帮助解决实际困难，把党组织的关怀落到实处。

钟方成指出，老党员是党和国家的宝贵财富，各地各部门要始终把老党员、困难党员的冷暖放在心上，不折不扣落实好各项帮扶保障政策，勤登门、常探望，及时帮助 他们 解决好生活中遇到的困难和问题，让党组织的关怀直达基层、直抵人心。同时，希望广大党员干部以老党员为榜样，传承红色基因、坚定理想信念、勇于担当作为，以更加昂扬奋进的精神状态，在推动 永嘉 高质量发展中奋勇争先、建功立业。

永嘉 县人大常委会主任胡宝锋到北城街道开展“七一”慰问活动。

在北城街道横溪村，胡宝锋走访慰问建国前老党员谢权明，与老人亲切交谈、促膝长谈，详细询问其身体状况和家庭近况，认真聆听老人的革命经历与入党初心，并送上慰问品和慰问金，感谢他为党组织建设和基层发展作出的积极贡献。胡宝锋表示，建国前老党员是党和国家的宝贵财富，他们坚守初心、默默奉献，生动诠释了党员的责任与担当。相关部门单位要常态化做好老党员关爱帮扶工作，落实优抚政策、细化服务保障，用心用情解决实际困难，让老党员安享幸福晚年。

永嘉 县政协主席王晓雄到南城街道开展“七一”慰问活动。

在南城街道东兴村，王晓雄先后走访慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象陈惠福、陈仁忠二位老人。每到一户，王晓雄都与老党员促膝谈心，细致询问老人身体健康、日常起居情况，详细了解生活中存在的实际困难。并叮嘱属地街道、村干部要做实做细老党员关怀关爱工作，坚持常态化上门走访联系，全面落实关爱帮扶举措，及时解决老党员生活中的急难愁盼，切实将党组织的节日问候与暖心关怀送到老党员的心坎上。

永嘉 县委副书记黄金锡到桥头镇开展“七一”慰问活动。

在桥头镇石马村，黄金锡慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象张国初、王培涛、魏良伍等三位老人，同他们亲切交谈，详细询问老人的身体状况、生活情况，叮嘱老人要保重身体，并给老人送上纪念章和慰问金。慰问中，黄金锡希望老党员永葆党员本色，继续发挥经验优势、积极发挥余热，助力镇村发展、传承红色力量。同时要求镇村相关部门常态化关爱帮扶老党员，用心用情排忧解难，切实把党组织的温暖送到心坎上。

来 源：永嘉发布

原标题： 县四套班子领导开展“七一”慰问活动

记者 范海国 陈胜豪 潘益风 吴南杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com