鹿城发布 2026-07-03 10:01:22

7月2日，鹿城区委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会、省委常委会会议、省委党的建设工作领导小组会议和市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署鹿城区贯彻落实工作。

7月2日，鹿城区委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会、省委常委会会议、省委党的建设工作领导小组会议和市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署鹿城区贯彻落实工作。

鹿城 区委书记、区委党的建设工作领导小组组长张崇波主持会议并讲话。

会议指出，习近平党建思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的党建篇，为新时代持之以恒推进党的建设伟大工程锚定航向、提供遵循。浙江是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要萌发沃土，温州坐拥“省一大”红色根脉，鹿城作为中心城区更要扛起先行学习、示范践行的政治责任，我们要深刻领会习近平党建思想的科学内涵、理论品格、实践基础和理论渊源，紧扣“十四个坚持”核心脉络，聚焦省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措和区委“一区三地五城”发展定位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续提升党建工作时代性、针对性、实效性，坚持“走前列、作示范”定位标准，引领推动鹿城各项事业行稳致远，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地区域样板。

会议强调，要强化政治执行，深化“溯源悟思想、实干创实绩”活动，不断提升“政治三力”，时时对标、事事对表，以行动自觉推动各项工作见实见效。要服务中心大局，坚持围绕发展抓党建、抓好党建促发展，推动党的组织体系、资源力量、工作机制，与实施新一轮“强城行动”、创新鹿城建设等中心工作深度融合，以党建链串联产业链、牵引共富链、贯通治理链，推动高质量发展与高水平安全良性互动。要强化队伍建设，树立以实干实绩论英雄的选人用人导向，落实“三看”“三破”“三到”干部选任标准，创造经得起实践、人民、历史检验的过硬实绩。要夯实基层基础，坚持党建引领基层治理创新，深入践行“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”重要要求，系统提升村社干部矛盾调解、信访维稳、群众服务等综合能力，健全党建引领“四治融合”治理体系，抓实新兴领域“两个覆盖”。要深化自我革命，持之以恒纠治“四风”顽疾，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，用好典型警示案例深化以案示警、以案促改、以案促治，坚持严的基调、严的措施、严的氛围长期不变。

会议强调，要坚持原原本本学、循迹溯源学、持续跟进学，构建分层分类学习体系，广泛开展“习近平党建思想青年说”等系列活动，加强过程指导和跟踪问效，坚持党建工作与中心工作同部署、同推进、同考核，推动学习往深里走、往实里走、往心里走，努力形成更多具有鹿城辨识度、彰显鹿城特色的党建理论成果，推动党建工作争先创优、出新出彩。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委党的建设工作领导小组会议召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com