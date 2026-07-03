鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-07-03 09:56:52

7月2日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、文章精神、回信精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见。

7月2日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神、文章精神、回信精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见。

鹿城 区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立105周年大会上的重要讲话精神。会议指出，要始终坚持党的领导，切实发挥党统揽全局、协调各方的领导核心作用，做到“中央有号令、党中央有部署、省市有要求，鹿城见行动走在前”。要助力开拓党的事业，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，紧扣“一区三地五城”发展定位，以实干实绩检验学习成效。要自觉践行党的宗旨，积极践行以人民为中心的发展思想，让共同富裕的图景更真实可感、触手可及。要从严加强党的建设，大力弘扬“六干”作风，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境，以优良党风政风带动社风民风持续向上向好。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局召开会议研究部署防汛抗旱工作时的重要讲话精神。会议指出，要深化隐患排查，按照“汛期不过、检查不停、整改不止”要求，紧盯“八张风险清单”，持续加固“六防”体系，坚决守住“三条底线”。要加强应急举措，要立足“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”，秉持“宁可备而不用、不可用而无备”的底线思维。要夯实技能基础，打通村社抓落实的“最后一公里”，建强“应急小单元”，加强基层干部培训，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，确保有令必行、一贯到底。要落实值班值守，严格执行领导在岗带班和24小时专人值班制度，落实“零报告”等制度，以“万无一失”防止“一失万无”。

会议传达学习了习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《一体推进教育科技人才发展》。会议指出，要坚持教育优先，进一步推动基础教育扩优提质、职业教育产教融合发展，持续擦亮“首位教育、学在鹿城”金字招牌。要激发科创活力，构建“产学研用”深度融合体系，做深做细“两篇大文章”，让科技创新这个“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。要厚植人才沃土，持续优化“引育留用”全链条人才服务体系，加大顶尖人才和青年人才招引力度，加快构建青年人才高地。

会议传达学习了习近平总书记给新华社老党员张连生的回信精神。会议指出，要做好服务保障，广泛开展走访慰问活动，用心用情帮助解决困难问题，确保老党员精神有寄托、内心有依归、生活有保障。要赓续红色根脉，激励引导青年党员传承老党员优良作风，建立健全“传帮带”长效机制，以老带新、薪火相传，让忠诚品格转化为推动鹿城跨越发展的不竭动力。要扛牢发展重任，坚持把传承红色基因转化为推动发展的实际行动，对标“六干六拼·攀高争先”行动要求，全力抓项目、兴产业、强创新、惠民生、保平安。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com