瑞安召开坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨全市新型能源体系建设和美丽瑞安建设部署推进会

瑞安发布 2026-07-03 09:58:03

7月2日，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨全市新型能源体系建设和美丽瑞安建设部署推进会召开，套开市美丽瑞安建设领导小组会议。

7月2日，坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨全市新型能源体系建设和美丽瑞安建设部署推进会召开，套开市美丽瑞安建设领导小组会议。瑞安市委书记李剑锋在会上强调，要全面贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，深入践行“两山”理念，走好“双碳”引领全面绿色转型发展之路，构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，加快建设更高水平生态市、打造美丽瑞安，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护良性互动。

瑞安市委副书记、市长陈汉存主持会议。

会议解读了上级“双碳”政策性文件与瑞安新型能源体系建设行动方案，听取了“十五五”时期全市碳达峰碳中和目标任务、2026年美丽浙江建设、更高水平生态市建设工作推进等情况的汇报。塘下镇、瑞安经济开发区管委会、市经信局、市住建局、市综合行政执法局等单位作交流发言。

李剑锋指出，加快经济社会发展全面绿色转型，是贯彻落实习近平总书记和党中央、省委、温州市委关于碳达峰碳中和决策部署的政治任务，是加快产业转型、动能转换、更好地融入新发展格局的迫切需要，是满足群众对干净清新的水、空气等生态产品需求的必由之路。全市上下要提高站位，深化认识，坚决扛起使命担当，加快建设更高水平生态市、打造美丽瑞安，切实提升群众的获得感、幸福感、安全感。

李剑锋强调，要锚定目标，突出重点，以“三优化一提升”为着力点，协同推进降碳、减污、扩绿、增长走深走实。要坚决打好“双碳”转型攻坚战。抓好能源结构优化，加快推进一体化的能源供应体系建设，切实提高清洁能源供应比例；抓好产业结构优化，持续整治存量“降碳”，加快落后产能退出，同步引进优质增量“扩绿”，全力打造先进制造集聚地；抓好交通运输结构优化，加快推进温福高铁等重大项目建设，持续降低交通运输领域碳排放。要坚决打好生态环境治理能力提升攻坚战。强化源头治理、系统治理、协同治理，严格落实常态长效管护机制，以过硬举措推动生态环境质量持续向好，实现蓝天常见、碧水常清、清废常行、美丽常驻、满意常在。

李剑锋要求，要压实责任，强化保障，构建“党政同责、齐抓共管、失职追责”工作体系，科学做好任务细化分解和督导跟进，确保工作抓实抓准；要凝聚社会各界合力，推动绿色低碳环保理念进家庭、进村社、进校园，营造人人参与、共建共享的浓厚氛围。

来 源：瑞安发布

原标题： 坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨全市新型能源体系建设和美丽瑞安建设部署推进会召开

记者：陈豫州/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com