央视新闻客户端 2026-07-03 10:29:38

2026年7月3日，由自然资源部组织的中国第16次北冰洋考察队“雪龙”号、“雪龙2”号、北海局“极地”号从大连启航，这是“十五五”开局之年我国组织实施的首次北冰洋考察。

2026年7月3日，由自然资源部组织的中国第16次北冰洋考察队“雪龙”号、“雪龙2”号、北海局“极地”号从大连启航，这是“十五五”开局之年我国组织实施的首次北冰洋考察，由“雪龙”号、“雪龙2”号、北海局“极地”号、“探索三号”四船共同实施，预计10月上旬完成考察任务。

当前，受到全球气候变暖驱动，北极自然环境正发生快速深刻变化，海冰消融等趋势加剧，关乎人类生存和发展的共同命运，具有全球意义和国际影响。持续开展北极综合考察，是应对全球气候变化，推进北极地区可持续发展的重要基础支撑。

此次考察将以应对全球气候变化及其影响为核心，在北冰洋重点海域开展海冰、水文、生物、生态、大气环境等领域综合调查监测，围绕加克洋中脊增生机制、洋壳动态演化等国际北极前沿问题进行探索研究，并联合俄罗斯、德国等国科学家开展协同作业，为我国和国际社会更好地认识保护北极、开展北极治理提供科学支撑。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 中国第16次北冰洋考察启航

记者 梁丽娟 李啸虎

本文转自：温州新闻网 66wz.com