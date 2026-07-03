中国第16次北冰洋考察启航
央视新闻客户端 2026-07-03 10:29:38
2026年7月3日，由自然资源部组织的中国第16次北冰洋考察队“雪龙”号、“雪龙2”号、北海局“极地”号从大连启航，这是“十五五”开局之年我国组织实施的首次北冰洋考察。
2026年7月3日，由自然资源部组织的中国第16次北冰洋考察队“雪龙”号、“雪龙2”号、北海局“极地”号从大连启航，这是“十五五”开局之年我国组织实施的首次北冰洋考察，由“雪龙”号、“雪龙2”号、北海局“极地”号、“探索三号”四船共同实施，预计10月上旬完成考察任务。
当前，受到全球气候变暖驱动，北极自然环境正发生快速深刻变化，海冰消融等趋势加剧，关乎人类生存和发展的共同命运，具有全球意义和国际影响。持续开展北极综合考察，是应对全球气候变化，推进北极地区可持续发展的重要基础支撑。
此次考察将以应对全球气候变化及其影响为核心，在北冰洋重点海域开展海冰、水文、生物、生态、大气环境等领域综合调查监测，围绕加克洋中脊增生机制、洋壳动态演化等国际北极前沿问题进行探索研究，并联合俄罗斯、德国等国科学家开展协同作业，为我国和国际社会更好地认识保护北极、开展北极治理提供科学支撑。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 中国第16次北冰洋考察启航
记者 梁丽娟 李啸虎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州市域铁路S3线，又有新进展！社会07-02
-
浙江温州创新遗产继承“一类事”改革 破解群众“身后事”难题社会07-02
-
温州园博杯“谜超”本周六开战 百姓体验团招募现场观摩成员社会07-02
-
防汛砺精兵，实战护平安！消防开展山洪救援演练社会07-02
-
逆袭！浙南深山小城，凭交通枢纽改写发展版图社会07-02
-
探访泰顺鹧鸪养殖产业：扎根深山的“金大爷”社会07-02
-
省级样板！苍南整合投用12个民生服务综合体社会07-02
-
浙南红都何以红，平阳红色文旅打出“三张牌”社会07-02
-
瑞安国旗教育馆别样“红” 接待游客突破100万人次社会07-02
-
晴热高温“接棒” 未来一周以“桑拿天”为主社会07-02