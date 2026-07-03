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委内瑞拉地震已造成2595人死亡

中国新闻网 2026-07-03 10:32:39
委内瑞拉代总统罗德里格斯当地时间2日宣布，地震造成的死亡人数上升至2595人。

　　据法新社报道，委内瑞拉代总统罗德里格斯当地时间2日宣布，地震造成的死亡人数上升至2595人。

　　当地时间6月24日，委内瑞拉在不到一分钟内接连发生两次7级以上强震，委中部沿海地区是地震重灾区。

来　源：中国新闻网

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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