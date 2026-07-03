委内瑞拉地震已造成2595人死亡
中国新闻网 2026-07-03 10:32:39
委内瑞拉代总统罗德里格斯当地时间2日宣布，地震造成的死亡人数上升至2595人。
据法新社报道，委内瑞拉代总统罗德里格斯当地时间2日宣布，地震造成的死亡人数上升至2595人。
当地时间6月24日，委内瑞拉在不到一分钟内接连发生两次7级以上强震，委中部沿海地区是地震重灾区。
来 源：中国新闻网
原标题： 委内瑞拉地震已造成2595人死亡
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州市域铁路S3线，又有新进展！社会07-02
-
浙江温州创新遗产继承“一类事”改革 破解群众“身后事”难题社会07-02
-
温州园博杯“谜超”本周六开战 百姓体验团招募现场观摩成员社会07-02
-
防汛砺精兵，实战护平安！消防开展山洪救援演练社会07-02
-
逆袭！浙南深山小城，凭交通枢纽改写发展版图社会07-02
-
探访泰顺鹧鸪养殖产业：扎根深山的“金大爷”社会07-02
-
省级样板！苍南整合投用12个民生服务综合体社会07-02
-
浙南红都何以红，平阳红色文旅打出“三张牌”社会07-02
-
瑞安国旗教育馆别样“红” 接待游客突破100万人次社会07-02
-
晴热高温“接棒” 未来一周以“桑拿天”为主社会07-02