中国新闻网 2026-07-03 10:37:02

德国执政联盟2日公布一揽子改革措施，共计34项举措重点围绕提振经济、保障就业、减轻居民税负和削减行政负担等内容。德国总理默茨表示，改革旨在推动国家现代化，使其更好适应未来发展。

根据方案，德国将自2027年1月起实施所得税改革，重点减轻中低收入群体和家庭负担。改革包括提高基本免税额、子女免税额、儿童津贴，并调整个人所得税税率结构。执政联盟预计，改革每年减税规模约100亿欧元。一个普通家庭每年可因此增加最多约600欧元的可支配收入。

针对劳动力市场，固定期限劳动合同最长期限将由目前的24个月延长至48个月，并允许在此期间最多续签6次。改革还提出提高周日及法定节假日工作津贴的税收优惠标准，进一步增加劳动者实际收入。同时，政府计划为未完成学业和职业培训的年轻人提供补修学历和职业资格的机会。

此外，政府还将进一步削减行政负担，包括取消不必要的报告和提交文件的义务，简化个人所得税申报程序。

默茨表示，德国民众将切实感受到国家正在发生变化，日常生活将变得更加便利。

来 源：中国新闻网

原标题： 德国推出一揽子改革措施 聚焦提振经济及保障就业

记者 马秀秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com