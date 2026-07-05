B组头名之争，一“鹿”领先

温州新闻网 2026-07-05 21:15:10

温州网讯（记者 潘涌燚）连日来，浙BA掀起全城篮球热潮，竞技激情在城市烟火间持续升腾。7月5日19时30分，2026浙BA温州市预选赛B组第三轮焦点之战在瓯海中学篮球馆打响。两支保持全胜的队伍狭路相逢，瓯海队坐镇主场迎战鹿城队。最终，鹿城队以81：54力克瓯海队，拿下这场决定小组排名的关键较量。

比赛鸣哨开战，坐拥主场之势的瓯海队在观众呐喊中迅速进入比赛节奏，打出犀利快攻反击，率先斩获分数。鹿城队沉着应对，陈不为、杨希龙在后场梳理调度、串联全队，球队充分发挥内线身高优势稳扎稳打，逐步掌握场上主动，以19:11结束首节抢占先机。第二节，鹿城队攻势全面铺开，多点开花连续取分，将分差进一步拉开，带着41:26的比分进入中场休息。

易边再战，鹿城队不断拆解对手攻防套路，外线手感持续火热，远投接连命中，建立起21分的领先优势。绝境之下，瓯海队并未放弃，全力组织轮番反扑，奋力缩小分差，但始终难以扭转场上局势。末节对决，分差一度拉大到33分，胜负悬念基本尘埃落定。终场哨响，鹿城队以81：54击败对手，在小组头名争夺战中抢得先机。

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