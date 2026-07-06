温州日报 2026-07-06 08:09:32

近日，浙江省高低压电器产品质量检验中心成功通过IECEE(国际电工委员会）评定，正式获批CBTL(CB检测实验室）资质。该资质的落地，弥补了乐清本地电气产业国际化权威检测能力的短板，实现产品“家门口检测、全球通用认可”，为乐清电气开拓国际市场注入强劲动能。

温州网讯 近日，浙江省高低压电器产品质量检验中心成功通过IECEE(国际电工委员会）评定，正式获批CBTL(CB检测实验室）资质。该资质的落地，弥补了乐清本地电气产业国际化权威检测能力的短板，实现产品“家门口检测、全球通用认可”，为乐清电气开拓国际市场注入强劲动能。

据了解，CBTL是IECEE全球CB互认体系官方授权资质，其出具的检测报告可获得欧盟、东南亚、中东、大洋洲等全球50余个成员国和地区互认采信。此次获批资质涵盖POW（低压开关设备和控制设备）与PROT（电气保护设备）两大类别，涉及IEC60947系列、IEC60898系列、IEC61008系列等42项国际标准，覆盖低压开关设备、控制设备、小型断路器、漏电断路器、电涌保护器等主流低压电气产品检测需求，彻底打破乐清电气产品出口检测认证的壁垒，真正达成“一次检测、全球互认”。

此前，乐清企业出口的电气产品认证检测，需前往上海、江苏、福建等地检测，不仅往返运输和送检周期成本高昂，检测过程中出现的技术难题也无法即时对接和解决，严重影响产品出海效率。温州奥来电器有限公司作为本土低压电器生产企业，对此感触颇深。“如今家门口就有权威国际检测平台，全流程高效便捷，极大缩短了出口企业的获证时间。”该企业相关负责人表示。

近年来，乐清持续推动电气产业国际化发展，不断优化产品结构、完善全球产业链布局，稳步提升海外市场竞争力。为破解产业发展中的质量技术瓶颈，提升产业链供应链韧性，乐清市市场监管局精准施策，牵头制定《温州市智能电气产业质量强链“联盟计划”工作方案》，构建“一轴三辐十联盟”产业链质量协同提升新格局，整合标准、计量、认证认可等优质公共技术资源，精准解决企业生产经营与出口发展中的“急难愁盼”问题。

在标准引领方面，乐清积极推动构建先进制造业集群标准体系，将技术优势转化为标准话语权。目前，乐清已累计制修订各类标准1684项，其中参与制修订国际标准16项，主导或参与制修订国家标准896项、“浙江制造”标准79项。

同时，乐清不断拓宽品牌出海新路径，创新构建“平台+工厂+市场+跨境电商”发展模式，累计举办产品出海系列活动10场，成功引进亚马逊、淘宝等跨境电商平台8个，培育1688超级工厂80个、省级绿色直播间2家。

来 源：温州日报

原标题： 乐清电气产业解锁国际出海新优势

家门口实现“一次检测、全球互认”

记者 程源 乐清融媒记者 陈青 通讯员 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com